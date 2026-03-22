Ciclismo, Nairo Quintana annuncia il ritiro agonistico a fine stagione

La conferenza stampa che precede il via del Giro di Catalogna 2026 di ciclismo su strada porta con sé la notizia del ritiro agonistico, al termine della stagione appena iniziata, del colombiano Nairo Quintana, che in carriera ha vinto il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta 2016, arrivando secondo al Tour nel 2013 e nel 2015, e terzo nel 2016.

Il colombiano della Movistar, al 15° anno da professionista, ha infatti annunciato: “È una giornata importante per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi sono stati vicini. Oggi sono qui per dirvi che è la mia ultima stagione da ciclista professionista. Non sarà questa la mia ultima corsa, ma ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in tutti questi anni“.

Il sudamericano ripercorre la carriera: “Sono un ragazzo nato in montagna, dove la vita non era facile. Un ragazzo che non aveva molto, ma aveva qualcosa di forte: la voglia di andare avanti. Ho imparato che questo non era solo uno sport, era la mia vita. Nel 2012 è arrivata l’opportunità che ha cambiato tutto: la Movistar. L’inizio di un sogno, perché da quel momento le vittorie non erano più solo mie, ma di un intero Paese, di un Continente, di tutta la Colombia“.

Il futuro di Quintana sarà comunque nel ciclismo: “Oggi non parlo di fine, ma di un nuovo inizio, voglio costruire nuove imprese, aprire opportunità, sostenere lo sport agonistico ed amatoriale, e restituire alle persone, soprattutto ai giovani, tutto ciò che il ciclismo mi ha dato“.