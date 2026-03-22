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Ciclismo femminile, Eleonora Gasparrini in testa alla Coppa Italia delle Regioni
Cambia volto la classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo su strada dopo la terza prova: Eleonora Gasparrini balza in testa alla generale con 44 punti, contro i 38 di Elisa Longo Borghini. Nella graduatoria riservata alle giovani, invece, Gaia Segato, della Vini Fantini BePink, consolida il primato con 70 punti, davanti ad Eleonora Ciabocco, seconda a quota 35.
Nella classifica delle scalatrici allunga Silvia Persico, che svetta a quota 45 punti, precedendo Elisa Longo Borghini, seconda con 40, mentre la stessa Longo Borghini resta al comando della graduatoria della combattività, nella quale primeggia con 50 punti.
COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE
Classifica Generale
Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) 44 punti
Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) 38 punti
Letizia Borghesi (AG Insurance Soudal Team) 32 punti
Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) 20 punti
Elisa Balsamo (Lidl-Trek) 20 punti
Classifica Giovani
Gaia Segato (Vini Fantini BePink) – 70 punti
Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL) – 35 punti
Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo) – 20 punti
Irene Cagnazzo (Vini Fantini BePink) – 10 punti
Classifica Scalatrici
Silvia Persico (UAE Team ADQ) – 45 punti
Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 40 punti
Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team) – 35 punti
Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) – 35 punti
Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti
Classifica Combattività
Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 50 punti
Silvia Persico (UAE Team ADQ) – 30 punti
Sofia Arici (Vini Fantini – BePink) – 30 punti
Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti
Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano) – 20 punti