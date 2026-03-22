Ciclismo femminile, Silvia Persico vince il Giro dell’Appennino. Settima Monica Trinca Colonel

Il Giro dell’Appennino 2026 di ciclismo femminile, corsa facente parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni, con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova dopo 111 km, premia Silvia Persico (UAE Team ADQ), vittoriosa in una volata ristretta, con l’azzurra che regola il gruppetto delle migliori che si era staccato dal resto del plotone sull’ultima asperità di giornata.

L’italiana batte allo sprint la temibile neerlandese Lucinda Brand (Lidl-Trek), alla piazza d’onore, e la canadese Sarah Van Dam (Visma | Lease a Bike), sul gradino più basso del podio: Silvia Persico si è adoperata in prima persona nel finale per ricucire lo strappo e riprendere la neozelandese Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek).

L’oceanica si era avvantaggiata in modo involontario, grazie all’errore della slovacca Viktória Chladoňová (Visma | Lease a Bike), che a poco meno di 400 metri dal traguardo, dopo l’ultima rotonda prima della linea d’arrivo, ha erroneamente imboccato la deviazione per moto ed ammiraglie.

Resta ai piedi del podio, in quarta piazza, la transalpina Célia Gery (FDJ United – SUEZ), che precede proprio la neozelandese Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), quinta, e la slovacca Viktória Chladoňová (Visma | Lease a Bike), sesta. Arriva a 47″ l’azzurra Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), settima.

ORDINE D’ARRIVO GIRO DELL’APPENNINO DONNE 2026

1 Persico Silvia UAE Team ADQ

2 Brand Lucinda Lidl – Trek s.t.

3 Van Dam Sarah Team Visma | Lease a Bike s.t.

4 Gery Célia FDJ United – SUEZ s.t.

5 Fisher-Black Niamh Lidl – Trek s.t.

6 Chladoňová Viktória Team Visma | Lease a Bike s.t.

7 Trinca Colonel Monica Liv AlUla Jayco a 47″