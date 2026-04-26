Ludovico Crescioli vince il Giro dell’Appennino. Pozzovivo eterno: podio a 43 anni!

La prima volta non si scorda mai. Ludovico Crescioli firma il suo primo successo in carriera, andando a trionfare nell’edizione numero ottantasette del Giro dell’Appennino, gara inserita nel calendario della Coppa Italia delle regioni. Una vittoria arrivata in uno sprint ristretto per il corridore del Team Polti VisitMalta, che ha battuto il compagno di squadra Thomas Pesenti ed un eterno Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).

Una corsa caratterizzata dalla fuga che ha visto presenti Andrea Guerra (Beltrami TSA Tre Colli), Filippo Agostinacchio (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Biehl (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andrea De Trotto (Gragnano Sporting Club), Lorenzo Ginestra (Swatt Club), Marco Fermanelli (Vega – Vitalcare – Dynatex), Maximillien Juillard (Vèlo Club Villefranche Beaujolais), Guillaume Bagou ed Elia Blum (Elite Fondations Cycling Team).

Il gruppo è rimasto comunque sempre in controllo e quando si è ricompattato è arrivato lo scatto imperioso di Domenico Pozzovivo, tenuto solamente dallo stesso Crescioli. Si forma così un terzetto al comando con i due della Polti VisitMalta ed il lucano, semplicemente straordinari nel competere contro atleti di vent’anni più giovane.

Al loro inseguimento ha cercato di mettersi l’ucraino Andrii Ponomar (Petrolike), ma non è mai riuscito a rientrare. I tre italiani sono arrivati così a giocarsi la vittoria allo sprint. Crescioli ha sfruttato perfettamente il gioco di squadra, battendo così Pesenti e con Pozzovivo che non ha potuto fare altro che chiudere al terzo posto.