Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Pellizzari resta in testa, c’è nuovo leader tra i giovani

Con il Giro dell’Appennino va ufficialmente in archivio la sesta prova stagionale della Coppa Italia delle Regioni 2026, rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome. La corsa ligure ha visto ben tre italiani sul podio finale, con Ludovico Crescioli e Thomas Pesenti che hanno firmato la doppietta Team Polti VisitMalta precedendo al traguardo un intramontabile Domenico Pozzovivo.

Giulio Pellizzari, reduce dal prestigioso trionfo al Tour of the Alps, resta comunque in vetta alla classifica generale individuale davanti a Tommaso Dati e Davide Donati. Il marchigiano della Red Bull-Bora-hansgrohe svetta anche nel ranking degli scalatori e della combattività, mentre ha perso la leadership nella graduatoria dei giovani in favore di Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber), settimo ieri a Genova.

Di seguito tutte le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026.

CLASSIFICA GENERALE MAGLIA BLU

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 164

2 Tommaso Dati Team Ukyo 130

3 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 110

4 Diego Ulissi XDS Astana Team 109

5 Federico Iacomoni Team Ukyo 104

6 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 85

7 Filippo Zana Soudal Quick-Step 72

8 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 69

9 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta 67

10 Nicolò Garibbo Team Ukyo 58

CLASSIFICA GIOVANI

1 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 115

2 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 100

3 Federico Iacomoni Team Ukyo 91

4 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 75

5 Tommaso Dati Team Ukyo 73

6 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 60

7 Simone Gualdi Lotto Intermarché 50

8 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 35

9 Davide De Cassan General Store – Essegibi – F.lli Curia 30

10 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 28

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Bardiani CSF 7 Saber 277

2 Team Polti VisitMalta 259

3 Solution Tech NIPPO Rali 253

4 MBH Bank CSB Telecom For 227

5 General Store – Essegibi – F.lli Curia 175

6 Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 69

7 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 69

8 Petrolike 39

9 Biesse – Carrera – Premac 22

10 Campana Imballaggi – Morbiato – Trentino 14

CLASSIFICA SCALATORI

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 80

2 Emanuele Ansaloni Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 43

3 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 40

4 Mattia Gaffuri Team Picnic PostNL 40

5 Andrea Cantoni MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 35

6 Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 35

7 Filippo Agostinacchio Biesse – Carrera – Premac 35

8 Michael Belleri Beltrami TSA Tre Colli 30

9 Diego Ulissi XDS Astana Team 30

10 Davide Bais Team Polti VisitMalta 30

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 70

2 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40

3 Emanuele Ansaloni Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 36

4 Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 35

5 Filippo Agostinacchio Biesse – Carrera – Premac 35

6 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 30

7 Diego Ulissi XDS Astana Team 30

8 Simone Gualdi Lotto Intermarché 30

9 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 30

10 Davide Bais Team Polti VisitMalta 30