Sci alpino, i francesi Haghigat/Huot-Marchand vincono la combinata ai Mondiali juniores. Italia lontanissima

La Francia piazza la doppietta ai Mondiali Juniores di sci alpino. Dopo l’oro conquistato in superG da Victor Haghigat, arriva anche quello nella combinata a squadre maschile. Il primo posto di Haghigat è stato poi confermato anche nella manche di slalom da parte di Nash Huot-Marchand che ha così regalato il successo alla coppia transalpina.

La medaglia d’argento è andata a Stati Uniti 3 con la coppia Lindenmeyr/Palmquist, che hanno accusato un ritardo di 17 centesimi dai francesi. Il bronzo è andato a Norvegia 1 con Bengston/Bakkevig (+0.21). Clamorosa la rimonta degli spagnoli Barcelo Castellet/Aubert Serracanta, che in slalom sono risaliti di ventuno posizioni e hanno terminato quarti a pari merito con gli svizzeri Manser/Fux a 25 centesimi dai vincitori.

Sesto posto sempre a pari merito per gli americani Krupka/Hoder e gli svedesi Liljenborg/Wissting (+0.36). Ottava un’altra coppia statunitense Kerbaugh/Buzek (+0.38) davanti ai norvegesi Kvael/Hagan (+0.56), mentre completano la Top-10 gli svizzeri Wyrsch/Hannart (+0.74).

Sedicesimo posto per Italia 3 con Glauco Antonioli ed Enrico Zucchini (+1.05), mentre Italia 2 con Luca Ruffinoni e Lorenzo Gerosa ha chiuso al ventesimo posto (+2.14). Non hanno preso parte alla prova di slalom Italia 1 e Italia 4 dopo le uscite in superG di Pietro Broglio e Tomas DeAmbrogio.