Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile ad Are: tanti podi e 3 vittorie negli ultimi anni con Goggia e Brignone

Non è ancora tempo di pensare alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Il Circo Bianco, infatti, si sposta ad Åre in Svezia per due prove tecniche. Sulla Störtloppsbacken le nostre portacolori hanno centrato numerosi podi con 3 vittorie, tutte raggruppate negli ultimi anni. Andiamo, quindi, a ricordarle tutte con la memoria.

Il primo podio azzurro sulla pista scandinava arriva il 20 marzo 1993 nel superG vinto dalla tedesca Katja Seizinger davanti all’austriaca Ulrike Maier con la nostra Deborah Compagnoni al terzo posto. Passando al 27 marzo 1993 la valtellinese è seconda nel gigante vinto dalla francese Carole Merle, mentre è terza l’austriaca Anita Wachter. Di nuovo podio azzurro il 17 febbraio 1995 con Isolde Kostner terza nella discesa vinta dalla statunitense Picabo Street davanti a Katja Seizinger. Nella giornata successiva del 18 febbraio 1995 Deborah Compagnoni è terza nel gigante vinto da Anita Wachter davanti alla svizzera Vreni Schneider.

Salto in avanti fino all’8 marzo 2001 con Isolde Kostner seconda nella discesa vinta dalla tedesca Hilde Gerg mentre è terza la svizzera Sylviane Berthod. Ancora Isolde Kostner a podio, terza, nella discesa del 2 febbraio 2002 vinta dall’austriaca Renate Goetschl davanti alla connazionale Selina Heregger. Doppio podio azzurro, invece, il 6 marzo 2003 nel gigante vinto dalla padrona di casa Anja Paerson davanti alle nostre Daniela Merighetti e Denise Karbon. L’Italia torna sul podio di Are il 19 febbraio 2005 con Lucia Recchia terza nel superG vinto dall’austriaca Michaela Dorfmeister con la connazionale Alexandra Meissnitzer seconda.

Passiamo al 12 marzo 2009 con il secondo posto di Nadia Fanchini nel superG vinto da Lindsey Vonn, mentre è terza la tedesca Maria Reisch. Due giorni dopo, il 14 marzo 2009, è Manuela Moelgg a centrare il terzo posto nel gigante vinto dalla slovena Tina Maze davanti alla finlandese Tanja Poutiainen. Ci pensa Federica Brignone il 9 marzo 2012 a riportare i nostri colori sul podio della pista scandinava. Lo fa nel gigante vinto da Lindsey Vonn con la tedesca Viktoria Rebensburg terza. Il 13 marzo 2015 è Nadia Fanchini a conquistare il secondo posto nel gigante vinto dall’austriaca Anna Fenninger, mentre è terza la sua connazionale Eva-Maria Brem.

Il 12 dicembre 2015 Federica Brignone sale sul gradino più basso del podio nel gigante vinto da Lindsey Vonn davanti a Eva-Maria Brem. Passiamo poi al 14 marzo 2018 con Sofia Goggia che chiude al secondo posto nella discesa vinta dalla solita Lindsey Vonn, mentre al terzo posto si piazza la sua connazionale Alice McKennis. Il 15 marzo 2018 la fuoriclasse bergamasca centra la vittoria nel superG davanti a Viktoria Rebensburg e Lindsey Vonn. Si passa all’11 marzo 2022 con Marta Bassino che chiude nella piazza d’onore nel gigante vinto da Petra Vlhova, mentre è terza Mikaela Shiffrin.

Ancora un secondo posto, questa volta con Federica Brignone, il 10 marzo 2023 sempre nel gigante. Vittoria per Mikaela Shiffrin con la padrona di casa Sara Hector terza. Federica Brignone vince, invece, il gigante del 9 marzo 2024 davanti alla stessa Sara Hector con terza la svizzera Lara Gut-Behrami. Nell’ultima edizione è ancora trionfo per la valdostana che, l’8 marzo 2025, centra il successo nel gigante davanti alla neozelandese Alice Robinson ed all’albanese Lara Colturi.