Sci alpino, le convocate per Are. Pirovano ritorna in gigante dopo due anni
Dopo l’incredibile weekend vissuto in Val di Fassa dall’Italia femminile in Val di Fassa, il migliore dopo circa 23 anni in Coppa del Mondo, è ora tempo di ritornare a dedicarsi alle discipline tecniche. La squadra azzurra spera di continuare a stupire il mondo anche ad Are, in Svezia, dove si disputeranno questo fine settimana un gigante ed uno slalom validi per la Coppa del Mondo 2025-2026.
Se nella velocità le azzurre stanno vivendo un momento d’oro con quattro vittorie nelle ultime quattro discese, lo stesso non si può dire per le discipline tecniche. Tolta l’incredibile vittoria di Federica Brignone alle Olimpiadi, l’Italia gode solo di diversi piazzamenti nelle ultime gare. C’è la volontà di tornare a fare bene anche ad Are, località in cui l’Italia vanta due vittorie (Brignone 2024, 2025) e dodici podi complessivi.
La squadra azzurra schiererà infatti tra le porte larghe: Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Laura Steinmair, Alice Pazzaglia. Ritorno in gigante anche Laura Pirovano, reduce dalle due incredibili vittorie in Val di Fassa. Per l’azzurra è un ritorno in gara a due anni di distanza, l’ultima fu nel 2024 Kronplatz.
Per lo slalom invece toccherà a: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia e una fra Laura Steinmair e Sophie Mathiou.