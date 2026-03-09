Sci alpino, il francese Hachigat vince il superG dei Mondiali Juniores. Undicesimo Antonioli

Fa festa la Francia nel superG maschile dei Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. Il transalpino Victor Hachigat si è imposto per soli tre centesimi sullo svizzero Sandro Manser, che ha così conquistato l’argento. Sul gradino più basso del podio e con il bronzo al collo ci è salito invece il canadese Jake Kertesz-Knight, staccato di 21 centesimi dalla vetta.

Quarta e quinta posizione per gli americani Jeremy Nolting (+0.33) ed Aksel Lindenmeyr (+0.53). Sesto il norvegese Sebastian Espen Bengston (+0.61), che ha preceduto l’americano Mattias Wilson (+0.68) ed il tedesco Felix Roesle (+0.74). Completano la Top-10 l’austriaco Matthias Fernsebner (+0.81) ed il francese Nash Huot-Marchand (+0.82).

Il migliore degli azzurri è stato Glauco Antonioli, che ha concluso in undicesima posizione con 89 centesimi di ritardo dalla vetta. Sedicesimo Luca Ruffinoni (+1.05), mentre sono usciti Pietro Broglio e Tomas Deambrogio.

A breve si terrà anche la prova della combinata a squadre. Alle 14:30 è infatti in programma la singola manche di slalom. Per l’Italia ci saranno Lorenzo Gerosa, in coppia con Ruffinoni, ed Enrico Zucchini, in coppia con Antonioli.