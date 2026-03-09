Sci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, il francese Hachigat vince il superG dei Mondiali Juniores. Undicesimo Antonioli
Fa festa la Francia nel superG maschile dei Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. Il transalpino Victor Hachigat si è imposto per soli tre centesimi sullo svizzero Sandro Manser, che ha così conquistato l’argento. Sul gradino più basso del podio e con il bronzo al collo ci è salito invece il canadese Jake Kertesz-Knight, staccato di 21 centesimi dalla vetta.
Quarta e quinta posizione per gli americani Jeremy Nolting (+0.33) ed Aksel Lindenmeyr (+0.53). Sesto il norvegese Sebastian Espen Bengston (+0.61), che ha preceduto l’americano Mattias Wilson (+0.68) ed il tedesco Felix Roesle (+0.74). Completano la Top-10 l’austriaco Matthias Fernsebner (+0.81) ed il francese Nash Huot-Marchand (+0.82).
Il migliore degli azzurri è stato Glauco Antonioli, che ha concluso in undicesima posizione con 89 centesimi di ritardo dalla vetta. Sedicesimo Luca Ruffinoni (+1.05), mentre sono usciti Pietro Broglio e Tomas Deambrogio.
A breve si terrà anche la prova della combinata a squadre. Alle 14:30 è infatti in programma la singola manche di slalom. Per l’Italia ci saranno Lorenzo Gerosa, in coppia con Ruffinoni, ed Enrico Zucchini, in coppia con Antonioli.