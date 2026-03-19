Chi vince la Milano-Sanremo 2026? Le quote dei bookmakers su Pogacar e Van der Poel. I possibili nomi a sorpresa

L’attesa tipica degli appuntamenti imperdibili scandisce l’avvicinamento alla prima grande classica della stagione. Si rinnova sabato 21 marzo l’imperdibile appuntamento con la Milano-Sanremo. La storica corsa in linea giunta all’edizione numero 117, prende il via da Pavia, partenza alle 10:10, e si conclude a Sanremo dopo aver percorso 298 chilometri. Mathieu van der Poel ha vinto l’edizione 2025 al termine di un’epica battaglia con Filippo Ganna e Tadej Pogacar.

Le agenzie di scommesse offrono un quadro abbastanza chiaro attraverso le quote proposte: l’olandese Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar sono, per distacco, i principali candidati alla vittoria finale. Filippo Ganna, il britannico Tom Pidcock e il belga Wout van Aert sono invece indicati come i più autorevoli outsiders, nomi pronti a far saltare il banco.

Sisal indica, la quota è 2,25, il fuoriclasse neerlandese come favorito principale, seguito da Tadej Pogacar a 2,75. Filippo Ganna, secondo classificato della scorsa edizione, guida il plotone degli inseguitori con una quota di 9,00 davanti al britannico Thomas Pidcock, vincitore della Milano-Torino con 12,00 e al belga Wout van Aert con 20,00.

Eurobet avvicina i due favoriti proponendo quote leggermente diverse. La vittoria di Van der Poel vale 2,75, mentre quella di Pogacar 2,50. Il primo degli “umani” è Filippo Ganna, la quota dell’azzurro è di 11,00, davanti al belga Jasper Philipsen a 16,00 e al connazionale Wout van Aert con 20,00.

Goldbet propone il vincitore dello scorso anno come primo candidato al successo con una quota di 2,25 e lo sloveno alle sue spalle a 2,75. Ganna si conferma il primo outsider con una quota di 11,00 davanti al terzetto formato da Jasper Philipsen, Wout van Aert e Thomas Pidcock, tutti quotati a 16,00.