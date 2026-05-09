Wout van Aert stupisce e torna in gara dopo la Parigi-Roubaix: corsa a sorpresa nella domenica del Giro d’Italia

Wout van Aert ha gareggiato per l’ultima volta lo scorso 12 aprile, quando ha firmato una delle imprese più belle della propria carriera: il fuoriclasse belga è riuscito a domare il pavé, ha battuto Tadej Pogacar in volata al Velodromo e ha vinto la Parigi-Roubaix. Neanche un mese fa, il 31enne ha alzato al cielo la Pietra che incorona il trionfatore dell’Inferno del Nord e ha chiuso un cerchio, meritandosi la seconda Classica Monumento nel proprio palmares dopo la Milano-Sanremo 2020.

Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike ha deciso di prendersi un po’ di riposo e il programma originario prevedeva un ritorno in scena su strada soltanto in occasione del Giro del Delfinato (pardon: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, questo il nome ufficiale che verrà adottato dalla prossima edizione), che andrà in scena dal 7 al 14 giugno e che fungerà da avvicinamento al Tour de France, il quale scatterà il 4 luglio. A sorpresa, però, Wout van Aert ha deciso di anticipare i tempi e sarà in gara già domenica 10 maggio.

Per l’occasione non pedalerà su strada: l’appuntamento è infatti con una corsa su bici gravel, ovvero la Marly Grav Race, che si snoderà nel Limburgo meridionale (regione dei Paesi Bassi) e che fa parte dell’UCI World Series di specialità. Che il Mondiale gravel in programma a Nannup (Australia) nel weekend del 10-11 ottobre possa essere un concreto obiettivo per Wout van Aert?