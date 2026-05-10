Wout van Aert torna e domina nel gravel, grande sgasata verso Valkenburg

Wout van Aert ha fatto il proprio ritorno in gara, riuscendo a vincere la Marly Grav Race, un evento su bici gravel che fa parte delle UCI World Series (il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). Il fuoriclasse belga è scattato in maniera perentoria sullo sterrato quando mancavano 22 chilometri al traguardo di Valkenburg (la manifestazione si è svolta interamente nei Paesi Bassi) e ha fatto il vuoto, trionfando con un vantaggio di 44 secondi nei confronti di Niels Vandeputte, Rick Ottema e Florian Vermeersch (Campione del Mondo in carica).

Il 31enne in forza al Team Visma | Lease a Bike ha fatto il proprio ritorno in gara a quattro settimane di distanza dalla sua epocale affermazione alla Parigi-Roubaix, quando trionfò nella prestigiosa Classica Monumento battendo lo sloveno Tadej Pogacar in volata al Velodromo. Wout van Aert si rimetterà in gioco su strada in occasione del Giro del Delfinato (pardon: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, quest’anno cambierà nome) che scatterà il prossimo 7 giugno e che fungerà da evento in preparazione al Tour de France.

Wout van Aert ha ribadito il proprio eclettismo, considerando anche le tante affermazioni nel ciclocross e le splendide battaglie con l’olandese Mathieu van der Poel durante l’inverno. I Mondiali di ciclocross, previsti in Australia nel mese di ottobre, potrebbero essere un obiettivo effettivo?