Chi è Gianluca Cadenasso: il nome nuovo del tennis italiano che ha guadagnato 76 posizioni nel ranking ATP!

Gianluca Cadenasso ha vinto ieri ad Asuncion, in Paraguay, il suo primo Challenger: l’azzurro deve rinviare di una settimana i festeggiamenti per il best ranking ATP, dato che, essendo in corso il Masters 1000 di Miami, le classifiche mondiali non sono state aggiornate quest’oggi.

Cadenasso, classe 2004, è nato a Genova ed è un tennista destrorso, che gioca il rovescio a due mani. Alto 175 cm, per 70 kg di peso, non ha mai giocato sul circuito maggiore, né in singolare, né in doppio. Con la vittoria in Sudamerica è destinato a ritoccare ampiamente il proprio best ranking.

L’azzurro, infatti, ad inizio mese aveva fatto irruzione tra i primi 300, al numero 298, perdendo due posizioni nell’ultimo aggiornamento: Cadenasso con la vittoria di Asuncion si porta virtualmente al numero 224 ATP, piazzamento che dovrebbe essere certificato tra una settimana.

Da oggi, però, l’italiano tornerà in campo nel Challenger di San Paolo, in Brasile, e potrebbe guadagnare ulteriormente punti e posizioni. In doppio, invece, Cadenasso proprio nell’ultimo aggiornamento ha fatto l’ingresso tra i primi 200 del mondo, trovando il best ranking al numero 184.