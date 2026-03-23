ATP Miami 2026, Korda firma l’impresa con Alcaraz. Fils travolgente, sorpresa Landaluce. Si ferma Berrettini

Si sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Miami. Una giornata sicuramente caratterizzata dalla clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo esce di scena decisamente prematuramente, venendo battuto in tre set dall’americano Sebastian Korda, che si regala sicuramente la vittoria più bella al momento della sua carriera. Lo statunitense, testa di serie numero 32, si è imposto con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

Per Korda negli ottavi ci sarà la sfida con un altro spagnolo, visto che prosegue a sorpresa il cammino di Martin Landaluce. Il ventenne di Madrid, che proviene dalle qualificazioni, non si era mai spinto così avanti in un Masters 1000 e lo ha fatto grazie al successo sul russo Karen Khachanov, numero 15 del mondo, in due set per 6-3 7-6.

Purtroppo si ferma Matteo Berrettini, che non riesce a raggiungere i quarti di finale come l’anno scorso. Il romano è stato battuto dal monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Negli ottavi Vacherot se la vedrà ora con uno scatenato Arthur Fils. Il francese, infatti, ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas con un perentorio 6-0 6-1 in appena 55 minuti di gioco.

Nella parte alta l’unica testa di serie tra le prime venti rimasta in corsa è Taylor Fritz. L’americano, numero sette della classifica mondiale, si è imposto nel derby statunitense con il connazionale Reilly Opelka e adesso se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto a sua volta un altro americano, Ethan Quinn per 6-3 7-6.

L’ultimo ottavo di finale in programma è quello tra Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry. L’americano ha vinto una bella battaglia contro il belga Raphael Collignon, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 dopo due ore e venti minuti di gioco; mentre l’argentino ha battuto il giovane qualificato spagnolo Rafael Jodar per 7-5 6-4.

RISULTATI ATP MIAMI 2026

Lehecka (Cze) b. Quinn (Usa) 6-3 7-6

Fritz (Usa) b. Opelka (Usa) 6-3 6-4

Etcheverry (Arg) b. Jodar (Esp) 7-5 6-4

Korda (Usa) b. Alcaraz (Esp) 6-3 5-7 6-4

Paul (Usa) b. Collignon (Bel) 6-2 3-6 7-6 (5)

Landaluce (Esp) b. Khachanov (Rus) 6-3 7-6 (2)

Vacherot (Mon) b. Berrettini (Ita) 7-6 (5) 6-4

Fils (Fra) b. Tsitsipas (Gre) 6-1 6-0