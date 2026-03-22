ATP Miami 2026: Sinner avanza in un giorno movimentato. Fuori Shelton e Rublev

Si chiude il primo sabato del Masters 1000 di Miami, e lo fa avendo definitivamente recuperato tutti i gap esistenti con il discorso pioggia e altre ragioni di ritardi. Si sono giocati 18 match nel tabellone maschile, due in più della situazione normale perché si sono recuperati due secondi turni della parte alta (quelli che portano a Jodar-Etcheverry).

Se l’esordio di Jannik Sinner è molto tranquillo (e il prossimo turno sarà contro Corentin Moutet e la totale imprevedibilità del francese), non va tanto meglio ad alcuni giocatori che avrebbe potuto affrontare. Escono di scena davvero in tanti, a partire da Ben Shelton, che da avversario potenziale in semifinale si ritrova a essere oggetto di scalpo del russo diventato kazako Alexander Shevchenko.

Di fatto questo apre una certa strada al russo Daniil Medvedev (anche lui in difficoltà con il giapponese Rei Sakamoto), ma non siamo all’unica sorpresa. Come si diceva, dalla parte di Sinner salutano Cameron Norrie (il britannico cede all’americano Alex Michelsen) e il russo Andrey Rublev (che viene rimontato dal cileno Alejandro Tabilo).

Rimane comunque presente un certo numero di figure di primo piano: il ceco Jakub Mensik vince in rimonta, passano tranquillamente sia Alexander Zverev (atteso da Cilic) che il canadese Felix Auger-Aliassime e, in linea generale, l’altra sorpresa abbastanza rilevante si chiama uscita di scena di Learner Tien, almeno per queste superfici.

RISULTATI ATP MIAMI 2026 SECONDI TURNI

Jodar (ESP) [Q]-Vukic (AUS) [LL] 6-1 6-2

Etcheverry (ARG) [29]-Bergs (BEL) 7-6(5) 7-6(3)

Shevchenko (KAZ)-Shelton (USA) [8] 6-7(3) 7-6(3) 6-3

Humbert (FRA) [31]-Diallo (CAN) 6-1 6-4

F. Cerundolo (ARG) [18]-Tirante (ARG) [LL] 6-4 6-2

Medvedev [9]-Sakamoto (JPN) [WC] 6-7(10) 6-3 6-1

Halys (FRA)-Davidovich Fokina (ESP) [16] 7-6(8) 6-4

Majchrzak (POL)-Tien (USA) [20] 6-2 4-6 6-2

Cilic (CRO)-Nakashima (USA) [27] 2-6 6-4 7-6(7)

Zverev (GER) [3]-Damm (USA) [WC] 6-2 6-4

Auger-Aliassime (CAN) [7]-Fucsovics (HUN) 7-6(3) 7-5

Atmane (FRA)-Rinderknech (FRA) [26] 7-6(4) 6-3

Tiafoe (USA) [19]-Cazaux (FRA) 7-6(1) 6-1

Mensik (CZE) [12]-Walton (AUS) [Q] 3-6 6-2 6-4

Tabilo (CHI)-Rublev [15] 6-7(5) 6-2 6-4

Michelsen (USA)-Norrie (GBR) [23] 7-5 6-7(4) 6-4

Moutet (FRA) [30]-Machac (CZE) 6-0 1-6 6-4

Sinner (ITA) [2]-Dzumhur (BIH) 6-3 6-3