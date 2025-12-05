Bis azzurro nel Round of 12 a Itapema. Cottafava/Dal Corso e Scampoli/Bianchi ancora in corsa!

La giornata decisiva della fase a gironi dell’Elite 16 di Itapema ha regalato all’Italia un misto di rimpianti e conferme, con tre finali per il terzo posto che hanno riportato gli azzurri al centro della scena, dopo un debutto non semplice. La prima gioia arriva dalla Pool A, dove Rossi/Viscovich si riscattano dopo la semifinale persa contro Trousil/Dzavoronok e piegano in rimonta gli inglesi Bialokoz/Batrane con un netto 2-1 (23-25, 21-8, 15-8)). Dopo un primo set complicato, gli italiani cambiano marcia, dominano sul cambio palla e blindano un successo che vale fiducia e continuità. Arriva invece dalla Pool D il secondo sorriso tricolore. Alfieri/Ranghieri, reduci da una semifinale amara contro i francesi Chouikh/Gardoque, rispondono con una prova di grande ordine contro gli statunitensi Brewster/Ierna. L’Italia controlla sin dall’avvio, imponendosi 2-0 (21-13, 21-18) e confermando una solidità che li aveva già accomunati alle migliori coppie del torneo.

Terza finale per il terzo posto con colori italiani nella Pool E, dove Cottafava/Dal Corso trasformano la delusione per la semifinale persa contro Andre/Renato in una reazione convincente: gli azzurri piegano Harrison/Caldwell per 2-0 (21-19, 21-16), gestendo con lucidità un avversario imprevedibile e ritrovando il timing offensivo che li ha resi protagonisti negli ultimi mesi.

Il passaggio alla fase a eliminazione diretta conferma il trend della giornata per l’Italia. L’unico squillo arriva proprio da Cottafava/Dal Corso, che dominano gli austriaci Horst/Pristauz con un secco 2-0 (21-18, 21-13): una partita pulita, senza sbavature, con un side-out quasi perfetto e un muro-difesa che cresce scambio dopo scambio. Una prova che li proietta con rinnovate ambizioni nel tabellone. La sfida più drammatica è quella di Rossi/Viscovich contro Chouikh/Gardoque, persa 2-1 (16-21, 21-15, 15-13) al termine di un confronto ad alta tensione. Gli italiani giocano un primo set brillante, poi subiscono il ritorno francese e nel tie-break cedono di misura, sprecando nel finale un paio di occasioni per invertire l’inerzia. Una sconfitta che pesa, perché maturata al termine di una gara alla loro portata. Nulla da fare invece per Alfieri/Ranghieri, opposti alla prima testa di serie Evandro/Arthur Lanci: il 2-0 brasiliano (22-20, 21-15) rispecchia una partita controllata dai padroni di casa, anche se gli azzurri lottano a lungo nel primo set e sfiorano l’allungo in un paio di transizioni decisive.

Ora lo sguardo si sposta al Round of 12, dove l’Italia ritrova un avversario che conosce bene: gli argentini Nicolás e Tomás Capogrosso, reduci da un percorso di crescita costante e da un girone chiuso con solidità. La sfida Capogrosso/Capogrosso – Cottafava/Dal Corso vale un posto nei quarti e promette equilibrio, potenza e duelli continui sulla sabbia. Gli azzurri arrivano al match forti di una prestazione autoritaria nel Round of 18 e di un gioco in crescita, soprattutto nella gestione del muro e nella distribuzione di Dal Corso. Gli argentini rispondono con aggressività al servizio e un cambio palla rapido che può mettere sotto pressione la ricezione italiana.

In campo femminile arriva un ottimo risultato per l’unica coppia azzurra al via. Claudia Scampoli e Giada Bianchi firmano due prestazioni solide e mature, conquistano il primo posto nel girone e avanzano al Round of 12 con una consapevolezza sempre più crescente: possono giocarsela con tutte. L’esordio contro le statunitensi Kolinske/Shields [18] [Q] è un concentrato di personalità. Le azzurre partono contratte e cedono il primo set 19-21, ma non perdono lucidità e ribaltano la partita con un secondo set brillante, vinto 21-16 grazie a un side-out impeccabile. Nel tie-break il duello si accende: Scampoli è incisiva al servizio, Bianchi allunga a muro, e l’Italia chiude 16-14 portando a casa un successo prezioso che indirizza il girone.

Nella seconda uscita, nella finale del gruppo, contro le altre statunitensi Anderson/Hildreth, Scampoli/Bianchi mostrano un controllo ancora maggiore. Le americane provano ad alzare ritmo e pressione in battuta, ma le italiane rispondono colpo su colpo: il primo set si decide nei dettagli e l’Italia lo porta a casa 21-19; nel secondo le azzurre prendono il comando già nella fase centrale, amministrano il cambio palla e chiudono 21-18 con grande autorità. Il loro percorso ora prosegue nel Round of 12, dove affronteranno le spagnole Izuzquiza/Vergara. Un ostacolo insidioso, ma l’Italia ci arriva con freschezza tecnica, fiducia e un’identità di gioco sempre più definita. Le azzurre ci sono, e lo hanno dimostrato sin dal primo pallone.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Semifinali: Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Bialokoz/Batrane ENG [24] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)

Trousil/Dzavoronok CZE [12] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [13] [Q] 2-1 (14-21, 21-12, 15-12)

Finale 1. posto: Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Trousil/Dzavoronok CZE [12] [Q] 0-2 (21-23, 17-21)

Finale 3. posto: Bialokoz/Batrane ENG [24] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [13] [Q] 1-2 (25-23, 8-21, 8-15)

Pool B

Semifinali: Plavins/Fokerots LAT [2] – Kantor/Lejawa POL [23] [Q] 2-1 (21-18, 18-21, 17-15)

Horst/Pristauz AUT [11] – Adelmo/Mateus BRA [14] 2-0 (21-17, 21-19)

Finale 1. posto: Plavins/Fokerots LAT [2] – Horst/Pristauz AUT [11] 2-0 (21-16, 21-14)

Finale 3. posto: Kantor/Lejawa POL [23] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [14] 2-1 (21-18, 14-21, 15-11)

Pool C

Semifinali: George/Saymon BRA [3] – Smith/Webber USA [22] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Crabb Tr./Crabb USA [10] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Finale 1. posto: George/Saymon BRA [3] – Crabb Tr./Crabb USA [10] 2-0 (28-26, 21-19)

Finale 3. posto: Smith/Webber USA [22] [Q] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q] 0-2 (15-21, 22-24)

Pool D

Semifinali: Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Brewster/Ierna USA [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)

Alfieri/Ranghieri ITA [9] – Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] 0-2 (25-27, 13-21)

Finale 1. posto: Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] 2-0 (21-19, 22-20)

Finale 3. posto: Brewster/Ierna USA [21] [Q] – Alfieri/Ranghieri ITA [9] 0-2 (13-21, 18-21)

Pool E

Semifinali: Vinicius/Heitor BRA [5] – Harrison/Caldwell USA [20] [Q] 2-1 (24-22, 12-21, 15-13)

Cottafava/Dal Corso ITA [8] – Andre/Renato BRA [17] [Q] 0-2 (25-27, 22-24)

Finale 1. posto: Vinicius/Heitor BRA [5] – Andre/Renato BRA [17] [Q] 1-2 (21-19, 16-21, 7-15)

Finale 3. posto: Harrison/Caldwell USA [20] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [8] 0-2 (19-21, 16-21)

Pool F

Semifinali: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7] – Dressler/Seiser AUT [18] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Huerta A./Gavira ESP [6] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 0-2 (15-21, 13-21)

Finale 1. posto: Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7] 1-2 (21-13, 18-21, 11-15)

Finale 3. posto: Huerta A./Gavira ESP [6] – Dressler/Seiser AUT [18] [Q] 1-2 (20-22, 21-15, 10-15)

Round of 16: Horst/Pristauz AUT [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [8] 0-2 (18-21, 13-21)

Crabb Tr./Crabb USA [10] – Dressler/Seiser AUT [18] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-13)

Vinicius/Heitor BRA [5] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q] 1-2 (21-16, 19-21, 12-15)

Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [13] [Q] 2-1 (16-21, 21-15, 15-13)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Alfieri/Ranghieri ITA [9] 2-0 (22-20, 21-15)

Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] – Kantor/Lejawa POL [23] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

Round of 12: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7] – Cottafava/Dal Corso ITA [8]

Andre/Renato BRA [17] [Q] – Crabb Tr./Crabb USA [10]

Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q]

George/Saymon BRA [3] – Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q]

Plavins/Fokerots LAT [2] – Evandro/Arthur Lanci BRA [1]

Trousil/Dzavoronok CZE [12] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Carol/Rebecca BRA [1] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 0-2 (20-22, 20-22)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [12] [Q] – Ren/Non JPN [13] [Q] 2-0 (21-18, 23-21)

Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [12] [Q] 2-0 (21-18, 22-20)

Carol/Rebecca BRA [1] – Ren/Non JPN [13] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Pool B

Thamela/Victoria BRA [2] – Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Gonzalez/Navas PUR [11] [Q] – Bélanger/Monkhouse CAN [14] [Q] 1-2 (21-16, 18-21, 13-15)

Thamela/Victoria BRA [2] – Bélanger/Monkhouse CAN [14] [Q] 2-1 (21-12, 19-21, 15-13)

Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q] – Gonzalez/Navas PUR [11] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 15-10)

Pool C

Harward/Phillips USA [3] – Izuzquiza/Vergara ESP [22] [Q] 2-1 (21-16, 14-21, 15-13)

Paulikiene/Raupelyte LTU [10] [Q] – Thainara/Simonetti BRA [15] 0-2 (13-21, 27-29)

Harward/Phillips USA [3] – Thainara/Simonetti BRA [15] 0-2 (17-21, 19-21)

Izuzquiza/Vergara ESP [22] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [10] [Q] 2-0 (23-21, 21-15)

Pool D

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [4] – Van Winkle/Sours USA [21] [Q] 2-1 (21-19, 12-21, 15-12)

Hegeile/Vitoria BRA [9] – Parkkinen/Prihti FIN [16] [Q] 2-1 (21-18, 13-21, 22-20)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [4] – Hegeile/Vitoria BRA [9] 2-0 (21-19, 21-16)

Van Winkle/Sours USA [21] [Q] – Parkkinen/Prihti FIN [16] [Q] 2-1 (24-22, 24-26, 15-12)

Pool E

Davidova/Khmil UKR [5] – Verena/Kyce BRA [20] [Q] 2-1 (21-19, 16-21, 15-7)

Ferch/Van Gunst USA [8] – Shiba/Reika JPN [17] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Davidova/Khmil UKR [5] – Ferch/Van Gunst USA [8] 0-2 (20-22, 16-21)

Verena/Kyce BRA [20] [Q] – Shiba/Reika JPN [17] [Q] 2-1 (26-24, 18-21, 15-12)

Pool F

Taiana Lima/Talita BRA [6] – Anderson/Hildreth USA [19] [Q] 1-2 (21-18, 12-21, 13-15)

Scampoli/Bianchi ITA [7] – Kolinske/Shields USA [18] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 16-14)

Anderson/Hildreth USA [19] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [7] 0-2 (19-21, 18-21)

Taiana Lima/Talita BRA [6] – Kolinske/Shields USA [18] [Q] 2-0 (24-22, 25-23)

Round of 18: Davidova/Khmil UKR [5] – Izuzquiza/Vergara ESP [22] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 12-15)

Anderson/Hildreth USA [19] [Q] – Carol/Rebecca BRA [1]

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [12] [Q] – Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q] 0-2 (15-21, 14-21)

Bélanger/Monkhouse CAN [14] [Q] – Van Winkle/Sours USA [21] [Q] 1-2 (9-21, 32-30, 10-15)

Hegeile/Vitoria BRA [9] – Taiana Lima/Talita BRA [6] 0-2 (14-21, 11-21)

Harward/Phillips USA [3] – Verena/Kyce BRA [20] [Q]

Round of 12: Scampoli/Bianchi ITA [7] – Izuzquiza/Vergara ESP [22] [Q]

Ferch/Van Gunst USA [8] – Winner of Match 29

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [4] – Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q]

Thainara/Simonetti BRA [15] – Van Winkle/Sours USA [21] [Q]

Thamela/Victoria BRA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [6]

Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] – Winner of Match 25