Champions League, l’Ekipe Orizzonte è l’unica a vincere nell’ultimo turno dello Stage Group. La SIS passa ai quarti

I risultati odierni non incidono sulla classifica perché i verdetti erano già stati emessi. La sesta ed ultima giornata dello Stage Group di Champions League registra il bilancio di una vittoria e due sconfitte per le tre formazioni italiane impegnate nel massimo torneo continentale per club. La SIS Roma è l’unica formazione nostrana a qualificarsi per i quarti di finale.

Non basta la furiosa rimonta finale alla SIS Roma, superata dalle detentrici del titolo. Al Polo Natatorio di Ostia la formazione capitolina gioca alla pari con le spagnole del Sant Andreu nel corso dei primi sedici minuti che si concludono con la compagine ospite avanti di una sola lunghezza. Al rientro delle due contendenti dall’intervallo lungo la formazione in calottina scura cambia passo e prende il largo con un devastante parziale di 6-1 grazie a cui si presenta all’ultima pausa sul 14-8 a proprio favore. Nel periodo di chiusura le padrone di casa si gettano all’attacco a testa bassa e riaprono la contesa con un break di quattro a zero che le riporta sul -2, ma non riescono a completare la rimonta, cedono 16-15 e incassano la seconda sconfitta in pochi giorni.

A due giorni di distanza dalla sconfitta che ne aveva sancito l’eliminazione il Rapallo Pallanuoto ritrova nuovamente sulla propria strada il Vouliagmeni e perde nuovamente con le greche che si impongono con un perentorio 19-13. Una sfida che si sviluppa sui binari dell’assoluto equilibrio per tre quarti della sua durata si decide nel parziale conclusivo. La formazione padrona di casa, dopo aver subito il punto dell’11-12 firmato da Francesca Cò, mette le mani sulla contesa grazie ad un devastante parziale di 7-0 che la proietta sul 18-12 a proprio favore.

L’unica soddisfazione di giornata arriva dall’Ekipe Orizzonte Catania che, già eliminato, regola 15-10 in trasferta il Terrassa. Le giocatrici siciliane chiudono il periodo di apertura sul 5-3 e dopo il 6-5 segnato dalle padrone di casa piazzano l’allungo decisivo in progressione grazie ad una prova di squadra certificata dalle nove giocatrici diverse che iscrivono il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Fase a gironi – 6ª giornata

(in grassetto le qualificate ai quarti)

Gruppo B

CN Terrassa -L’Ekipe Orizzonte 10-15

Assolim CN Mataró- Astralpool CN Sabadell 14-9

Classifica: Assolim CN Mataró 18, Astralpool CN Sabadell 8, L’Ekipe Orizzonte 7, CN Terrassa 3.

Gruppo C

FTC Telekom Waterpolo- Spandau 04 Berlin 22-12

Vouliagmeni NC-Rapallo Pallanuoto 19-13

Classifica: FTC Telekom Waterpolo 16, Vouliagmeni NC 14, Rapallo Pallanuoto 6, Spandau 04 Berlin 0.

Gruppo D

ZV De Zaan-One Eger 12-11

SIS Roma- CN Sant Andreu 15-16

Classifica: CN Sant Andreu 18, SIS Roma 9, ZV De Zaan 6, One Eger 3.