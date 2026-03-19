Amaurys Perez: “Campagna fu criticato quando mi convocò. Nel Settebello alcuni ragazzi fanno paura: diamogli 2 anni”

Una storia incredibile quella di Amaurys Perez, con l’Italia sempre nel cuore. Un sogno da bambino a Cuba, poi diventato realtà, giocando per il Settebello, diventando campione del mondo e poi vincendo anche un argento olimpico. Il centroboa di quella squadra magica si è raccontato ad OA Focus, il programma trasmesso sul canale YouTube di OA Sport, ripercorrendo tutta la sua vita, compresi i meravigliosi progetti futuri legati ai bambini.

Da Cuba all’Italia, con un sogno sempre ben presente: “Durissima lasciare i miei genitori. Io ero andato in Spagna a giocare per quattro anni a Tenerife e lì ho continuato a coltivare il sogno di giocare nel campionato italiano. Noi a L’Avana imitavamo i giocatori del Settebello in acqua. Erano i nostri eroi. Poi arrivo in Italia nel 2004 ed io mi trovo loro come allenatori. Per me era davvero un sogno”.

L’emozione di giocare per l’Italia: “La prima medaglia è stata l’argento in World League a Firenze. Io avevo come sogno solo quello di indossare la canotta del Settebello e mi sono trovato a vincere anche una medaglia. In quella occasione ho cominciato a pensare anche di poter far parte della squadra per i Mondiali. Faccio parte della squadra e abbiamo la fortuna di tornare a casa con la medaglia d’oro (era il 2011, ndr), che mancava in Italia dal 1994. Per una settimana io non ho dormito dopo questo risultato”.

Il momento della convocazione per il Settebello: “Mi ricordo ancora il momento della chiamata di Campagna. Mi disse che aveva bisogno di uno per lottare contro i bestioni. Io gli ho detto che sarei venuto subito, anche la stessa notte. Ho lottato per il mio posto ed ogni giorno mi sono sempre detto che dovevo godermelo come se fosse il primo e l’ultimo con il Settebello. Per me era soltanto un sogno. Non trovo parole per spiegare cosa ho vissuto con il Settebello”.

Dopo l’oro mondiale, anche l’argento olimpico: “Avevo solo una cartuccia per prendere una medaglia olimpica, visto che a Londra avevo 36 anni. Abbiamo iniziato molto male il girone di qualificazione, passando addirittura come quarti e affrontando poi subito l’Ungheria. Arrivare in una finale olimpica rimane nella storia e io mi sono giocato una finale olimpica, nonostante poi quando vai sul podio sei in quel momento perdente”.

Dopo la carriera da atleta, arriva anche l’esperienza televisiva, spinto da qualcuno a lui molto vicino in piscina: “La televisione io non volevo farla. Mi ha detto Campagna di andare a Ballando con le stelle, perchè dovevo far conoscere il Settebello, far capire chi siamo noi e tutte le medaglie che abbiamo vinto”.

Un rapporto speciale con Alessandro Campagna: “Campagna era stato tanto criticato al momento della mia convocazione. Si criticava la scelta di portare un cubano, un 35enne, ma lui ha sempre detto che davo più garanzie di tanti altri e che poi ero italiano a tutti gli effetti. Poi quando abbiamo vinto, subito tutti a dire bravo Campagna perchè aveva convocato Perez”.

Adesso c’è un altro meraviglioso progetto nella nuova vita di Perez: “Adesso ho intrapreso un altro sogno. Seguo un corso all’Università di Tor Vergata, per diventare insegnante di sostegno nelle scuole. Contemporaneamente faccio anche l’allenatore della C.C Lazio. Io mi sento in debito, sento il bisogno di lasciare qualcosa. Sono insegnante di educazione fisica e poi quando finirà il corso di diventare anche insegnante per i bambini disabili. Questo pensiero di dover aiutare, di dare qualcosa mi è venuto quando mi sono buttato in acqua con i ragazzi autistici e con la sindrome di down”.

In chiusura un commento sull’attuale momento del Settebello: “Al Settebello dobbiamo solo dare tempo. Abbiamo fatto il cambio generazionale. Ci sono dei ragazzi che fanno paura. Serviranno un paio d’anni, ma poi sicuramente vedremo i risultati. Una nazionale giovane, che ha solo bisogno forse di qualche innesto d’esperienza che può davvero farci svoltare. Io sono il tifoso numero uno del Settebello”