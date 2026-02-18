Paralimpiadi Milano Cortina 2026, russi e bielorussi gareggeranno sotto le rispettive bandiere

Gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto le rispettive bandiere: il Comitato Paralimpico Internazionale ha confermato che saranno presenti in Italia 10 atleti, che potranno partecipare alle stesse condizioni degli altri concorrenti, come qualsiasi altro Paese.

Alla Russia sono stati assegnati in totale 6 posti: due nello sci alpino paralimpico (1 maschile, 1 femminile), due nello sci di fondo paralimpico (1 maschile, 1 femminile) e due nello snowboard paralimpico (entrambi maschili). Alla Bielorussia sono stati assegnati in totale 4 posti, tutti nello sci di fondo (1 maschile e 3 femminili).

Non si è fatta attendere la reazione dell’Ucraina, con Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato Paralimpico, che si è lamentato: “Sono molto, molto arrabbiato e indignato per la decisione di permettere a sei atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale, è terribile“.

Ad essere ammessi alle Paralimpiadi, per quanto concerne la Russia, saranno nello sci alpino Aleksey Bugayev e Varvara Voronchikhina, nello sci di fondo Ivan Golubkov ed Anastasia Bagiyan e la sua guida Sergey Sinyakin, e nello snowboard Dmitry Fadeyev e Philipp Shebbo.

Per la Bielorussia, invece, saranno presenti nello sci di fondo Valentina Birilo, Lidiya Loban, Darya Fedkovich e Roman Sviridenko. Questi atleti sono stati anche autorizzati a sfilare alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi con la rispettiva bandiera nazionale.