Confermate Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi. L’Ucraina boicotterà la Cerimonia d’apertura

La delegazione dell’Ucraina non prenderà parte alla Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terrà venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, che ospiterà anche la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, ma i suoi atleti gareggeranno regolarmente.

Questa la decisione comunicata dal Ministro dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, in risposta alla scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere a 10 atleti russi e bielorussi di gareggiare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto le rispettive bandiere.

Alla Russia sono stati assegnati in totale 6 posti: due nello sci alpino (1 maschile, 1 femminile), due nello sci di fondo (1 maschile, 1 femminile) e due nello snowboard (entrambi maschili). Alla Bielorussia sono stati assegnati in totale 4 posti, tutti nello sci di fondo (1 maschile e 3 femminili).

Ad essere ammessi alle Paralimpiadi, per quanto concerne la Russia, saranno nello sci alpino Aleksey Bugayev e Varvara Voronchikhina, nello sci di fondo Ivan Golubkov ed Anastasia Bagiyan e la sua guida Sergey Sinyakin, e nello snowboard Dmitry Fadeyev e Philipp Shebbo.

Per la Bielorussia, invece, saranno presenti nello sci di fondo Valentina Birilo, Lidiya Loban, Darya Fedkovich e Roman Sviridenko. Questi atleti sono stati anche autorizzati a sfilare alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi con la rispettiva bandiera nazionale: questa scelta ha portato al boicottaggio dell’Ucraina.