Snowboardcross, Perathoner firma il miglior tempo alle Paralimpiadi. Cardani torna in pista

A Cortina d’Ampezzo è incominciato il programma dello snowboardcross nell’ambito delle Paralimpiadi Invernali 2026: ad alzare il sipario sono stati i seeding run di quattro categorie, che ha delineato i vari accoppiamenti in vista del tabellone a eliminazione diretta che assegnerà le medaglie nei prossimi giorni.

Emanuel Perathoner ha firmato il miglior tempo nella categoria SB-LL2, tagliando il traguardo in 48.40, precedendo l’australiano Ben Tudhope (51.38) e il cinese Qi Sun (51.43). Nella categoria SB-LL1 si è distinto il canadese Tyler Turner (51.72), che ha preceduto di 1.33 l’olandese Chris Vos e di 1.80 il giapponese Junta Kosuda.

Riccardo Cardani è tornato in pista dopo la brutta caduta rimediata in allenamento ed è settimo nella categoria SB-UL, attardato di 2.98 dal cinese Pengyao Wang (49.95). Terzo posto per Jacopo Luchini a 0.57, Paolo Priolo 14mo a 7.75. La statunitense Brenna Huckaby ha dettato legge nella categoria SB-LL2 in 56.29, distanziando di 16.22 la francese Cecile Hernandez e di 1.66 la connazionale Kate Delson.