Impresa di Federica Urgesi: da n.410 batte la n.75 Zarazua nelle qualificazioni a Roma! Sorprende Noemi Basiletti

Continua il sogno per due tenniste azzurre nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026. Grande impresa di Federica Urgesi, numero 410 della classifica mondiale, che si è regalata una strepitosa vittoria contro la messicana Renata Zarazua, numero 75 del ranking. La ventunenne marchigiana si è imposta in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Adesso per Urgesi ci sarà la sfida decisiva per accedere al tabellone principale con la slovena Veronika Erjavec.

L’altra vittoria di giornata è stata quella di una bravissima Noemi Basiletti. La numero 427 del mondo firma un’altra impresa, battendo in due set la colombiana Emiliana Arango, settima testa di serie delle qualificazioni e numero 85 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Sicuramente una prestazione eccezionale per la toscana che affronterà ora l’ucraina Daria Snigur, che ha sconfitto quest’oggi Samira De Stefano in due set per 6-2 6-3.

Una bella prestazione è stata anche quella di Beatrice Ricci. La numero 659 del mondo ha fatto soffrire, almeno per un set, la tedesca Tamara Korpatsch, che poi si è imposta in rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 6-2 dopo due ore e sette minuti di gioco.

Partita veramente complicata per Marta Lombardini, che si è trovata di fronte l’esperta australiana Ajla Tomljanovic, che ha comunque dovuto lottare nel primo set, vinto per 7-5, mentre ha poi avuto vita più agevole nel secondo (6-1). Sconfitta anche per Giorgia Pedone, battuta dalla svizzera Simona Waltert per 6-2 7-6.

RISULTATI QUALIFICAZIONI WTA ROMA 2026

Tomljanovic (Aus) b. Lombardini 7-5 6-1

Snigur (Ukr) b. De Stefano 6-2 6-3

Waltert (Sui) b. Pedone 6-2 7-6

Basiletti b. Arango (Col) 6-4 6-3

Urgesi b. Zarazua (Mex) 6-4 2-6 6-3

Korpatsch (Ger) b. Ricci 3-6 6-1 6-2