Sci di fondo: alle Paralimpiadi Invenali oro per USA e Cina nelle staffette

Sono state assegnate oggi, nel penultimo giorno dello sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali, le medaglie delle staffette mista e open. La distanza è quella dei 10 km, dunque frazioni da 2500 metri per ciascuno in questo contesto. Due gare, queste, decise fondamentalmente da distanze minime, come andiamo a vedere.

Nella mista, il fatto che l’oro vada agli USA in 23’24″2 genera anche il tris di successi per Oksana Masters (LW12), schierata in seconda frazione con le altre occupate da Joshua Sweeney (LW12), Sydney Peterson (LW9) e Jake Adicoff (NS3, guida Reid Goble).

L’argento è appannaggio dell’Ucraina, che si rende in grado di lottare fino alla fine con Pavlo Bal (LW11.5), Taras Rad (LW12), Oleksandra Kononova (LW8) e Liudmyla Liashenko (LW8). Alla fine il divario è di 12″5, mentre la Cina raccoglie il terzo posto a 32″3 con Zhongwu Mao (LW11), Peng Zheng (LW11), Yue Wang (NS2, guida Guoming Chen) e Lingxin Huang (LW5/7). Quarto posto per la Germania a 46″2 e quinto per i Canada a 50″9.

In campo open, in cui è prevalente, ma non totale, la presenza maschile, oro della Cina in 21’54″4 grazie a Hesong Dang (NS2, guida Hongda Lu), Tao Wang (LW12), Chenyang Wang (LW5/7) e Shuang Yu (NS3, guida Jincai Shang).

Alle spalle dei cinesi, a 5″4, la Germania con Theo Bold (NS3, guida Jakob Bold), Sebastian Marburger (LW2), Linn Kazmaier (NS3, guida Florian Baumann) e Marco Maier (LW8). Terza in volata a Norvegia, a 34″2 con Kjartan Haugen (LW4) inserito nelle prime due frazioni, poi Vilde Nilsen (LW4) in terza e Thomas Oxaal (NS3, guida Geir Lervik) in quarta. Beffata l’Ucraina, quarta per una questione di due soli decimi. Quinto posto per il Kazakistan. Italia nona a 4’13” con Michele Biglione (LW12), Marco Pisani (LW12), Mattia dal Pastro (LW6) e Cristian Toninelli (LW8).