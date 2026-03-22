Calcio, la Fiorentina blocca l’Inter in Serie A. Successi per Como, Roma ed Atalanta

Si completa la 30ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: nel posticipo serale la Fiorentina blocca l’Inter sull’1-1 e così i nerazzurri, ad 8 turni dal termine del campionato, vanno soltanto a +6 sul Milan ed a +7 sul Napoli, vittoriosi nei giorni scorsi.

Nella corsa alla Champions League il Como liquida il Pisa per 5-0 e consolida il quarto posto, portandosi a +3 sulla Juventus, che viene agganciata al quinto posto dalla Roma, che soffre ma batte di misura il Lecce, sconfitto per 1-0.

Resta in corsa per un posto in Europa anche l’Atalanta, che piega per 1-0 l’Hellas Verona ed è a -4 dalla coppia composta da bianconeri e giallorossi. Successo esterno della Lazio, che passa per 0-2 in casa del Bologna e scavalca proprio i felsinei all’ottavo posto.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati 30ma giornata

Venerdì 20 marzo

CAGLIARI-NAPOLI 0-1

GENOA-UDINESE 0-2

Sabato 21 marzo

PARMA-CREMONESE 0-2

MILAN-TORINO 3-2

JUVENTUS-SASSUOLO 1-1

Domenica 22 marzo

COMO-PISA 5-0

ATALANTA-H.VERONA 1-0

BOLOGNA-LAZIO 0-2

ROMA-LECCE 1-0

FIORENTINA-INTER 1-1

Classifica

INTER 69

MILAN 63

NAPOLI 62

COMO 57

JUVENTUS 54

ROMA 54

ATALANTA 50

LAZIO 43

BOLOGNA 42

SASSUOLO 39

UDINESE 39

PARMA 34

GENOA 33

TORINO 33

CAGLIARI 30

FIORENTINA 29

CREMONESE 27

LECCE 27

H.VERONA 18

PISA 18