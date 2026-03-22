Calcio
Calcio, la Fiorentina blocca l’Inter in Serie A. Successi per Como, Roma ed Atalanta
Si completa la 30ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: nel posticipo serale la Fiorentina blocca l’Inter sull’1-1 e così i nerazzurri, ad 8 turni dal termine del campionato, vanno soltanto a +6 sul Milan ed a +7 sul Napoli, vittoriosi nei giorni scorsi.
Nella corsa alla Champions League il Como liquida il Pisa per 5-0 e consolida il quarto posto, portandosi a +3 sulla Juventus, che viene agganciata al quinto posto dalla Roma, che soffre ma batte di misura il Lecce, sconfitto per 1-0.
Resta in corsa per un posto in Europa anche l’Atalanta, che piega per 1-0 l’Hellas Verona ed è a -4 dalla coppia composta da bianconeri e giallorossi. Successo esterno della Lazio, che passa per 0-2 in casa del Bologna e scavalca proprio i felsinei all’ottavo posto.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati 30ma giornata
Venerdì 20 marzo
CAGLIARI-NAPOLI 0-1
GENOA-UDINESE 0-2
Sabato 21 marzo
PARMA-CREMONESE 0-2
MILAN-TORINO 3-2
JUVENTUS-SASSUOLO 1-1
Domenica 22 marzo
COMO-PISA 5-0
ATALANTA-H.VERONA 1-0
BOLOGNA-LAZIO 0-2
ROMA-LECCE 1-0
FIORENTINA-INTER 1-1
Classifica
INTER 69
MILAN 63
NAPOLI 62
COMO 57
JUVENTUS 54
ROMA 54
ATALANTA 50
LAZIO 43
BOLOGNA 42
SASSUOLO 39
UDINESE 39
PARMA 34
GENOA 33
TORINO 33
CAGLIARI 30
FIORENTINA 29
CREMONESE 27
LECCE 27
H.VERONA 18
PISA 18