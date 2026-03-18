Calcio, Edoardo Bove torna a segnare: primo gol al Watford dopo 506 giorni

Un gol dal significato particolare. Edoardo Bove è tornato a gonfiare la rete sul rettangolo verde. Dopo il grave malore cardiaco accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, il calciatore romano ha suggellato la sua rinascita agonistica, segnando la sua prima rete con la maglia del Watford nel 3-1 al Wraxham in una partita di seconda divisione.

Il centrocampista italiano è andato a segno al 94º minuto della sfida citata. Una realizzazione che rappresenta la fine di un’attesa durata 506 giorni dall’ultima rete. “Quanto mi mancava questa sensazione“, ha scritto sui social Bove, commentando brevemente le sue emozioni.

Trasferitosi in Inghilterra per l’impossibilità di avere in Italia l’idoneità fisica, visto che gli è stato impiantato un defibrillatore fisso in conseguenza di quanto accaduto nella partita tra la Viola e la Beneamata, il calciatore nostrano vuole dare il via a una nuova fase della propria carriera.

“Il tuo finale da Hollywood“, questo è stato il complimento, sempre via social, del suo nuovo club. Al gol, tutti i compagni avevano abbracciato Bove, indicandolo come assoluto protagonista al pubblico. Dopo la rete, infatti, Edoardo ha festeggiato sotto la curva del Watford insieme ai nuovi tifosi e a una rappresentanza di sostenitori della Roma presenti allo stadio.