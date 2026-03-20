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Calcio

Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: 4 novità assolute e qualche assenza di spessore

Pubblicato

21 minuti fa

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Italia U21 calcio
Italia U21 calcio / Lapresse

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord (giovedì 26 marzo a Empoli) e la Svezia (martedì 31 marzo a Boras) in due fondamentali partite delle qualificazioni agli Europei Under 21 che si disputeranno nel 2027 tra Albania e Serbia. Gli azzurri occupano il secondo posto nel gruppo E, con tre punti di distacco dalla capolista Polonia (attesa da Montenegro e Armenia): si preannunciano due incroci di fondamentale importanza nella rincorsa verso la fase finale della rassegna continentale di categoria.

Il CT Silvio Baldini ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni (Mane, Idrissi, Camarda) e con le assenze di Palestra e Pisilli, convocati in Nazionale maggiore per i playoff di qualificazione ai Mondiali. Il tecnico toscano ha confermato buona parte del gruppo che ha disputato i precedenti incontri, convocando per la prime volta quattro giocatori: Giovanni Daffara (portiere dell’Avellino), Honest Ahanor (difensore dell’Atalanta), Mattia Mannini e Alessio Cacciamani (rispettivamente centrocampista e attaccante della Juve Stabia).

Da annotare anche il ritorno in U21 di Fabio Chiarodia (centrale del Borussia Moenchengladbach) e Antonio Raimondo (attaccante del Frosinone). Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei 2027.

CONVOCATI ITALIA U21 QUALIFICAZIONI EUROPEI

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli).

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma).

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

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