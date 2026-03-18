Calcio, Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco: il Senegal annuncia ricorso

A due mesi esatti dalla finale della Coppa d’Africa 2026 di calcio la CAF riscrive il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Senegal, squalificando i Leoni del Teranga, che avevano momentaneamente abbandonato il campo nel corso del match, assegnando il trofeo al Marocco.

La CAF ha ribaltato il risultato, decretando il 3-0 a tavolino in favore dei Leoni dell’Atlante: si è “deciso, in conformità con l’articolo 84 del Regolamento della Coppa d’Africa, di dichiarare la Nazionale senegalese sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d’Africa 2025, ratificando il risultato con una vittoria per 3-0 del Marocco“.

L’articolo citato, infatti, dice che “se, per qualsiasi motivo, una squadra lascia il campo prima della fine prevista della partita senza il permesso dell’arbitro, sarà considerata perdente e verrà definitivamente eliminata dalla competizione“.

Il Senegal, però, non starà a guardare, ed ha già annunciato ricorso al Tribunale arbitrale dello sport, definendo “questa decisione ingiusta, senza precedenti e inaccettabile che scredita il calcio africano. […] Per difendere i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese, la federazione avvierà al più presto una procedura di ricorso presso il Tas di Losanna“.