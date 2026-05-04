Calcio, doppia vittoria delle romane. Roma in scia alla zona Champions, Cremonese ad un passo dalla B

Per una lotta salvezza che sembra ormai sempre più indirizzata, il Monday Night ha riacceso definitivamente la corsa Champions con quattro squadre racchiuse in cinque punti quando mancano tre giornate al termine della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Quest’oggi si sono disputati i due posticipi del trentacinquesimo e quartultimo turno del campionato, mentre nei prossimi giorni saranno le coppe europee a prendersi la scena.

Procedendo in ordine cronologico partiamo dalla vittoria in rimonta della Lazio sul campo della Cremonese, con un 2-1 maturato nel secondo tempo con i gol di Isaksen al 53′ e di Noslin al 92′ che hanno ribaltato l’iniziale rete del vantaggio siglata al 29′ da Bonazzoli. Questo risultato consente ai biancocelesti di salire in solitaria all’ottavo posto, con un distacco di 4 punti dalla settima piazza dell’Atalanta (che potrebbe valere un posto in Conference League) ed un vantaggio di due lunghezze su Bologna e Sassuolo, mentre i grigiorossi hanno adesso un piede e mezzo in Serie B ritrovandosi a -4 dal Lecce quartultimo.

Vittoria schiacciante e dall’enorme peso specifico all’Olimpico per la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha travolto una Fiorentina ormai certa della salvezza con il punteggio di 4-0 grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. I giallorossi sfruttano così i passi falsi delle avversarie dirette in classifica, staccando il Como e portandosi soprattutto a -1 dalla Juventus e a -3 dal Milan che occupano attualmente le ultime due posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League.