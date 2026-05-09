Calcio
Calcio, la Juventus passa a Lecce e si avvicina alla qualificazione in Champions League
Gli anticipi del sabato della 36ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio regalano soprattutto l’allungo in zona Champions della Juventus, che passa a Lecce per 0-1 e scavalca momentaneamente il Milan, portandosi al terzo posto, a +4 sulla Roma ed a +6 sul Como, impegnate domani. Il match winner è Vlahovic, in gol dopo 12″.
I campioni d’Italia dell’Inter passano a Roma in casa della Lazio, contro cui giocheranno tra pochi giorni la finale di Coppa Italia nello stesso stadio: gara chiusa nel primo tempo, con le reti di Lautaro al 6′ e Sucic al 39′, mentre nella ripresa al 76′ Mkhitaryan firma il gol del definitivo 0-3.
L’Udinese passa a Cagliari ed i sardi devono rinviare l’appuntamento con l’aritmetica salvezza: ospiti in vantaggio al 56′ con la rete di Buksa su assist di Kamara. I padroni di casa si riversano in attacco alla ricerca del pareggio che varrebbe la permanenza in Serie A, e così in pieno recupero arriva il raddoppio di Gueye al 96′ per lo 0-2 finale.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 36ma giornata
Venerdì 8 maggio
TORINO-SASSUOLO 2-1
Sabato 9 maggio
CAGLIARI-UDINESE 0-2
LAZIO-INTER 0-3
LECCE-JUVENTUS 0-1
Domenica 10 maggio
H.VERONA-COMO ore 12.30
CREMONESE-PISA ore 15.00
FIORENTINA-GENOA ore 15.00
PARMA-ROMA ore 18.00
MILAN-ATALANTA ore 20.45
Lunedì 11 maggio
NAPOLI-BOLOGNA ore 20.45
Classifica
INTER* 85
NAPOLI 70
JUVENTUS* 68
MILAN 67
ROMA 64
COMO 62
ATALANTA 55
LAZIO* 51
UDINESE* 50
BOLOGNA 49
SASSUOLO* 49
TORINO* 44
PARMA 42
GENOA 40
CAGLIARI* 37
FIORENTINA 37
LECCE* 32
CREMONESE 28
H.VERONA 20
PISA 18
* = una partita in più