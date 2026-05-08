Calcio, il Torino batte in rimonta il Sassuolo nell’anticipo del 36° turno di Serie A

Si apre con un Friday Night poco significativo la trentaseiesima e terzultima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto l’inutile successo casalingo del Torino sul Sassuolo nell’unico anticipo previsto per questo venerdì 8 maggio in cui i riflettori erano puntati forse maggiormente sul turno conclusivo di regular season della Serie B.

Mentre il campionato cadetto ufficializzava la promozione nella massima serie di Venezia e Frosinone (l’ultimo pass verrà assegnato al termine dei playoff), in Serie A Torino e Sassuolo giocavano semplicemente per l’onore o per obiettivi minori come nel caso degli emiliani per un possibile ottavo posto che garantirebbe un percorso facilitato nella prossima edizione della Coppa Italia.

Il Toro, già aritmeticamente salvo dallo scorso weekend, ha avuto comunque il merito di onorare l’impegno davanti ai propri tifosi imponendosi in rimonta per 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino grazie ai gol di Simeone al 66′ e di Pedersen al 70′ in risposta all’iniziale rete del vantaggio neroverde siglata da Thorstvedt al 51′.

Sassuolo che fallisce dunque il sorpasso provvisorio su Lazio e Bologna, vedendo affievolirsi le speranze di agguantare l’ottava posizione finale in classifica.