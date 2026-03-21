Calcio
Calcio femminile, la Roma vince il derby e rafforza la leadership in Serie A. Pari di Juventus e Inter
Cala il sipario sui primi tre match della 17ª giornata della Serie A femminile 2025-2026, risultati che contribuiscono a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri nelle zone alte della classifica. Risposta importante della Roma, protagonista di un derby ad alta tensione contro la Lazio.
Le biancocelesti passano in vantaggio al 38’ con la polacca Nikola Karczewska. Nella ripresa arriva però la reazione giallorossa: Manuela Giugliano firma il pareggio all’81’, mentre la danese Frederike Thøgersen completa la rimonta all’85’, regalando tre punti preziosi alla formazione capitolina. La squadra allenata da Luca Rossettini consolida così il primato, portandosi a +6 sull’Inter.
Frena proprio l’Inter, bloccata sul 2-2 in casa dal Napoli. Le nerazzurre sembrano in controllo grazie alle reti della maltese Haley Bugeja al 54’ e della belga Tessa Wullaert, ma le campane reagiscono nel finale: la danese Cecilie Fløe accorcia le distanze al 78’ e l’americana Hanna Marie Barker firma il definitivo pareggio all’86’.
Pareggio senza reti, infine, per la Juventus nella trasferta ligure contro il Genoa. Un risultato che allontana ulteriormente le bianconere dalla vetta: il distacco sale a 11 punti, con il terzo posto sempre più distante dalle ambizioni di vertice.