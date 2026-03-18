Basket femminile: tutte le 16 squadre dei Mondiali 2026. Italia qualificata dopo 32 anni

Nella notte è stato definito in modo totale il novero delle squadre partecipanti ai Mondiali femminili che si giocheranno dal 4 al 13 settembre in Germania, e più precisamente a Berlino, in due diverse arene: la Max Schmeling Halle e la Uber Arena (o Berlin Arena a seconda delle denominazioni).

Questo l’elenco: Germania (Paese ospitante), Belgio (campione Eurobasket 2025), USA (campioni AmeriCup 2025), Australia (campione Asia Cup 2025), Nigeria (campione Afrobasket 2025), Francia, Spagna, Cina, Corea del Sud, Italia, Mali, Cechia, Turchia, Giappone, Ungheria e Porto Rico (tornei Premondiali dall’11 al 17 marzo).

L’Italia torna dopo una lunghissima assenza durata 32 anni, la più lunga in assoluto tra le partecipanti. Non ci sono Paesi presenti per la prima volta: è la Germania che ha meno apparizioni di tutte, visto che la precedente si era avuta nel 1998 (ma con molte meno prospettive di questa edizione). Si tratta della prima edizione con ritorno all’ampliamento a 16 squadre. Nove selezioni erano già presenti nel 2022, tre si erano presentate per l’ultima volta nel 2018, una (la Cechia) nel 2014. Per Germania e Ungheria ultima volta nel 1998 e, come detto, Italia assente dal 1994.

Il sorteggio si terrà il prossimo 21 aprile: devono ancora essere determinate formalmente le fasce di merito che comporranno il torneo. Per 11 volte gli USA hanno conquistato il torneo, 6 volte è toccato all’Unione Sovietica prima della dissoluzione, nel già citato 1994 si è imposto il Brasile e nel 2006 l’Australia.