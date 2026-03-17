Basket femminile: l’Italia demolisce il Senegal e chiude al secondo posto le qualificazioni mondiali

Chiude in bellezza l’Italia femminile del basket, che dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione ai Mondiali di Berlino 2026 battendo la Spagna, ha chiuso il torneo di qualificazione superando il Senegal e chiudendo il torneo alle spalle solo delle imbattibili americane. Per le ragazze di coach Capobianco, dunque, un percorso quasi netto e che ha un peso specifico importante in vista dei sorteggi iridati del prossimo 21 aprile.

E la superiorità azzurra diventa evidente dopo pochissimo a San Juan, dove il Senegal regge il ritmo azzurro fino al 2-2 nei primi 60”, ma poi è un monologo dell’Italia. Dopo i primi 4 punti di Zandalasini arriva la tripla di Santucci, tre liberi per Spreafico e azzurre che scappano via. Un primo quarto che si racconta nei 9 falli commessi dalle africane e dalle 8 palle perse, e che così si chiude con le azzurre avanti 26-7 in un quarto senza storia.

Non cambia molto la musica a inizio secondo quarto, con il Senegal che trova qualche punto in più, ma non rallenta neanche l’Italia, che continua a riempire le senegalesi di falli, oltre a trovare punti sullo scoreboard. E il problema è che quando le azzurre alzano il livello in difesa le africane non hanno soluzioni e si allarga il gap e si va all’intervallo con l’Italia avanti 44-20.

Zandalasini e Cubaj firmano il +30 a inizio ripresa, ma ormai il resto è pura accademia e ci si può iniziare a concentrare sui Mondiali a Berlino a settembre. Per dovere di cronaca, dunque, il match si chiude sul 85-35, con 16 punti di Sara Madera, top scorer di giornata. Ma, come detto, guardiamo a Berlino, dove alla sirena a San Juan le qualificate sono 15 su 16. In ordine (attuale) di ranking parliamo di: USA, Australia, Francia, Cina (probabili in prima fascia ai sorteggi), Belgio, Spagna, Nigeria, Giappone (probabile seconda fascia), Germania, Italia, Corea, Turchia (possibile terza fascia, anche se è probabile la qualificazione di Porto Rico che sposterebbe le turche in quarta fascia), Mali, Cechia e Ungheria. In corsa, per la quarta fascia, in teoria anche il Senegal, ma servirebbe una sorprendente vittoria della Nuova Zelanda questa notte con Porto Rico.