Basket femminile: Italia nel girone con USA e Cina ai Mondiali 2026

Si è concluso da pochi minuti il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali di Germania 2026, che si terranno alla Uber Arena e alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per l’Italia prima partecipazione da 32 anni a questa parte alla rassegna iridata, allargata a 16 squadre dopo che le ultime edizioni erano state a 12.

Questa la composizione dei quattro gironi così come svelata dalla mano di Lauren Jackson, che nel 2006 trascinò l’Australia alla vittoria iridata.

Girone A – Germania, Spagna, Giappone, Mali

Girone B – Francia, Nigeria, Corea del Sud, Ungheria

Girone C – Australia, Belgio, Porto Rico, Turchia

Girone D – USA, Cina, Italia, Cechia

Ricordiamo che a superare la fase a eliminazione diretta sono le prime tre. La prima, in particolare, andrà a disputare direttamente i quarti di finale, mentre la seconda e la terza disputeranno un vero e proprio barrage corrispondente agli ottavi di finale.

Premesso che ai Mondiali trovare un girone facile è come cercare il proverbiale ago nel pagliaio, per l’Italia poteva esserci sorte sia migliore che peggiore. Fatto salvo il discorso legato agli USA, che porteranno senz’altro una squadra anche più forte di quella vista al Preolimpico di San Juan, c’è quello che porta alla Cina, che pur rimanendo spesso ai vertici non ha più il piglio che le ha permesso di arrivare seconda ai Mondiali 2022 (nona alle Olimpiadi 2024 e terza nell’Asia Cup 2025). Infine la Cechia, storica avversaria delle azzurre e che mantiene una quota interessante di talento (nonché giocatrici già viste in Italia, leggere alla voce Reisingerova).

In caso di superamento del girone, l’Italia incrocerebbe il girone C qualora arrivasse seconda o terza, il che porterebbe contro una tra Australia, Belgio e Turchia (perché Porto Rico è palesemente dietro queste tre). Alternativamente, un primo posto, che vorrebbe dire impresa contro gli USA o comunque una situazione di classifica favorevole, porterebbe all’attesa di una squadra dal girone A o dal girone B.

A proposito di questi raggruppamenti, il girone A gode di un certo equilibrio tra Spagna, Germania e Giappone, con il Mali che appare un gradino sotto, ma con la possibilità di far valere talento e fisicità. Il girone B, invece, vede quattro stili di pallacanestro tutti completamente diversi, il che dovrebbe garantire partite tecnicamente divertenti.

I Mondiali si terranno dal 4 al 13 settembre. L’Italia sa già che giocherà il 4, 6 e 7 settembre e andrà in campo, in particolare, il 6 alla Uber Arena, che qui sarà ribattezzata Berlin Arena. Il 5 settembre sarà il giorno riservato ai gironi A e B alla Max Schmeling Halle, il 6 quello dedicato ai gironi C e D alla Uber Arena. Dall’8 settembre attiva solo la maggiore arena berlinese: quel giorno ci saranno i barrage, poi il 10 i quarti, il 12 le semifinali e il 13 le finali.