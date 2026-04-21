Andrea Capobianco: “Sorteggio complicato, venderemo cara la pelle in Germania”

Si sono tenuti poche ore fa i sorteggi dei gruppi per i prossimi Mondiali di basket femminile, in programma dal 4 al 13 settembre a Berlino. Dopo il fantastico percorso nelle qualificazioni, la Nazionale italiana è riuscita a conquistare il pass per la rassegna iridata, nella quale ritornerà a giocare una partita a distanza di 32 anni. Le azzurre esordiranno infatti il 4 settembre contro la Cechia in un match già importante per le sorti del girone.

Oltre alla Nazionale ceca, le ragazze guidate dall’esperienza di coach Andrea Capobianco dovranno affrontare nel Gruppo D anche Cina e Stati Uniti. Si tratta di un percorso sicuramente duro ma non impossibile con le statunitensi grandi favorite per il passaggio del turno da prime. L’Italia, a meno di grandi sorprese nel match contro USA, lotterà per passare ai quarti di finale come seconda o terza forza.

Andrea Capobianco, tramite la FIP, ha così commentato il sorteggio dei prossimi Mondiali: “Dopo l’Europeo ci è capitato un altro sorteggio decisamente complicato, dal momento che due squadre del nostro girone sono le finaliste dell’ultima edizione del Mondiale. Andremo in Germania per vendere cara la pelle, manchiamo da un Mondiale da 32 anni ma nutro grande fiducia e stima in queste ragazze che ci hanno sempre colpito per la loro prontezza e per la determinazione. Vogliamo andare a Berlino guardando le nostre cose, come fatto sia all’Europeo che al pre-Mondiale, provando ad alzare ancora di più l’asticella e sapendo perfettamente che queste squadre puniscono tutti gli errori degli avversari. Servirà quindi un’attenzione pazzesca per provare a giocarci queste sfide complesse possesso dopo possesso, per poi alzare gli occhi e vedere com’è andata”.