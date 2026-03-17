Basket: Trieste saluta la Champions League battendo Tenerife. Clamoroso Ramsey nell’ultimo quarto

Si conclude con una vittoria per Trieste l’edizione 2025-2026 di Basketball Champions League. Nel passo d’addio alla competizione al PalaRubini, il club giuliano supera per 82-76 La Laguna Tenerife, in una partita nella quale Jahmi’us Ramsey si rende protagonista con 17 dei suoi 31 punti realizzati tutti, consecutivamente, nell’ultimo quarto. Per Tenerife 15 di Wesley van Beck e 14 di Rokas Giedraitis.

Trieste, che per questa partita tiene a riposo Juan Toscano-Anderson, dopo una prima parte di quarto iniziale a tinte d’equilibrio deve subire le iniziative di Huertas, Alderete e Patty Mills (sì, lui), oltre che di Abromaitis. Tenerife va così sul 20-27 a chiudere il primo quarto, ma i giuliani resistono grazie a sette punti in fila di Uthoff. E, dopo il libero di Huertas del 29-37 a 3’39” dalla seconda sirena, piazzano un break di 8-0 che porta la sola firma di Ramsey, inafferrabile fino al 37-37 della parità con quegli otto punti che servivano. Ed è così che si va all’intervallo.

Al ritorno sul parquet van Beck più degli altri si carica sulle spalle Tenerife fino al 39-48, e sembra il momento della fuga vera. Trieste, però, resta lì, si guadagna parecchi liberi e ha anche un bel Sissoko a dare man forte. Si sblocca anche Deangeli, nonostante pure Mills cominci, accanto a Doornekamp, a tirar fuori qualche numero dei suoi. Tanto per cambiare, Giedraitis sulla sirena manda tutti sul 55-62 a 10′ dal termine, ma i biancorossi ci sono: Bannan, Iannuzzi, Ramsey, Candussi ed è -1 anche quando si segna di meno. Il sorpasso, a 3’57” dalla fine, lo segna Ramsey con cinque punti in fila (70-68), che poi diventano nove fino al 74-68 a -2’04”. Finita qui? Nemmeno per sogno, perché quello che accade ha del prodigioso: ne segna 17 uno dietro l’altro, e sono tutti quelli che portano Trieste a vincere.

Si chiude dunque, in senso assoluto, la Champions League per i colori italiani. Ai quarti vanno AEK Atene, Alba Berlino, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, Tenerife, ERA Nymburk e le prime due del gruppo I, che verranno definite domani (in corsa Galatasaray, Rytas Vilnius e Le Mans Sarthe Basket).

PALLACANESTRO TRIESTE-LA LAGUNA TENERIFE 82-76

TRIESTE – Toscano-Anderson ne, Martucci ne, Cinquepalmi ne, Deangeli* 12, Uthoff* 9, Ruzzier* 5, Sissoko* 8, Candussi 2, Iannuzzi 9, Bannan 6, Ramsey* 31. All. Taccetti

TENERIFE – Fernandez* 7, van Beck* 15, Huertas 5, Scrubb, Bordon, Abromaitis 9, Sangaré 2, Giedraitis* 14, Alderete 4, Guerra* 3, Doornekamp* 8, Mills 9. All. Vidorreta