Basket femminile: Italia, ecco le fasce per il sorteggio dei gironi ai Mondiali 2026

Sono state annunciate le fasce all’interno delle quali sono posizionate le 16 squadre partecipanti ai Mondiali di basket femminile che, dal 4 al 13 settembre, si terranno a Berlino, tra la Uber Arena e la Max Schmeling Halle. Il tutto a corredo del sorteggio, che verrà effettuato il 21 aprile a Kraftwerk Berlin, l’ex centrale elettrica chiusa nel 1997 e recentemente riadattata come spazio per eventi di vario genere.

Queste le fasce del sorteggio:

Fascia 1: Germania, Stati Uniti, Australia, Francia

Fascia 2: Cina, Belgio, Spagna, Nigeria

Fascia 3: Italia, Porto Rico, Giappone, Corea del Sud

Fascia 4: Turchia, Cechia, Mali, Ungheria

Ci saranno delle restrizioni geografiche: non sarà possibile avere più di due squadre europee in uno stesso raggruppamento. Per ogni girone, inoltre, non ci potrà essere più di una selezione da Africa, Americhe e Asia/Oceania (che, va ricordato, sono accorpate in un’unica entità dalla FIBA).

Questo fa sì che l’Italia, qualora peschi un’altra europea dalla prima o seconda fascia, sia destinata ad avere il Mali dalla quarta. Diversamente, ci sarà l’imbarazzo della scelta. La Germania è già certa di giocare nel girone A, per prassi.

Ai Mondiali ci saranno quattro gruppi da quattro squadre. La prima va direttamente ai quarti, seconda e terza s’incrociano per un vero e proprio barrage. In particolare questi gli accoppiamenti che vedremo:

D3-C2 per giocare A1

B2-A3 per giocare D1

C3-D2 per giocare B1

A2-B3 per giocare C1

A margine del sorteggio verrà effettuata la cerimonia di introduzione nella FIBA Hall of Fame della Class of 2026. Questa comprende, tra gli altri, in campo femminile Sue Bird, una delle più grandi giocatrici della storia (5 ori olimpici, 4 mondiali, 4 titoli WNBA e 13 volte All Star), Celine Dumerc, play dalla mano fatata che guidò la Francia alla vittoria negli Europei 2009 e all’argento olimpico di Londra 2012, Dirk Nowitzki, tra i più grandi giocatori europei della storia (campione NBA con i Dallas Mavericks nel 2011, anno in cui fu MVP delle Finals, nonché MVP NBA nel 2007, 14 volte All Star, bronzo mondiale nel 2002 e argento europeo nel 2005), e Hedo Turkoglu, che dopo una grande carriera NBA e un argento mondiale regalato alla Turchia nel 2010 ora è presidente della Federazione del suo Paese.