Basket, Serie A: Bologna spegne una Milano stanca nel big match di giornata

Vince la Virtus Bologna il big match che chiudeva la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano di basket e lo fa battendo una Olimpia Milano obbligata a inseguire per tutto 40 minuti, recupera nel terzo quarto, ma poi paga anche la fatica di Eurolega e nell’ultimo quarto non può richiudere il gap.

Una sfida da leggere alla vigilia, con Bologna che doveva fare a meno di Pajola, Hackett e Vildoza, mentre Milano arrivava all’appuntamento a sole 48 ore dalla dura partita di Eurolega contro il Maccabi. E i primi due punti sono di Niang per la Virtus, cui risponde subito Shields. Il primo allungo è dei padroni di casa, anche se i ragazzi di Poeta richiudono subito il gap. Resta nel ruolo della lepre la squadra di Bologna e la tripla di Ferrari vale il +7 a 2’ dalla fine del primo quarto. Insiste la Virtus e si va al primo stop sul 30-22.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Guduric, ma riallunga subito la Virtus, anche se due triple di Ricci riportano l’Olimpia sul -3. Continua però l’elastico con Bologna che trova subito un paio di soluzioni per tenere i biancorossi lontani e tornare in doppia cifra di vantaggio. Gestisce il match nella seconda parte del quarto la formazione di Ivanovic, che nonostante le 11 palle perse resta in vantaggio e si va al riposo con la Virtus in vantaggio 54-45.

Non cambia la musica nel terzo quarto, con la Virtus che corre e Milano che fatica a restare in panchina. Bologna si affida a un ottimo Ferrari, mentre l’Olimpia carica di falli i padroni di casa, ma non monetizza i possessi che conquista. Si resta, così, attorno ai 10 punti di gap. Un paio di buone giocate di Brooks, sin qui poco presente sul parquet, riportano Milano a -5 a poco più di 1’ di gioco del quarto. Ancora Brooks da oltre l’arco, poi palla rubata da Tonut, canestro di Ricci e a 10’ dalla fine Bologna è avanti solo 74-73.

Tre brutte palle perse di Milano a inizio ultimo quarto rilanciano una Bologna che aveva bisogno di scrollarsi le paure di dosso e torna sul +9. Questa volta l’Olimpia non ha più la forza di ricucire il gap – con le fatiche di Eurolega che si fanno sentire – e la Virtus si impone per 104-94, con la tripla di Brooks allo scadere che, però, regala il vantaggio a Milano nello scontro diretto. Bologna che ha visto sugli scudi Carsen Edwards (28 punti) e Derrick Alston (27), ma anche un Francesco Ferrari da 11 punti, mentre per Milano ci sono i 21 di Brooks e in doppia cifra anche Ricci (19), Guduric (13) e Bolmaro (10).