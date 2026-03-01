WTA Austin 2026, in finale sarà derby americano tra Stearns e Townsend

Sarà un ultimo atto tutto americano quello del WTA di Austin. Una finale totalmente a stelle e strisce, visto che si affronteranno Peyton Stearns e Taylor Townsend, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiana Kimberly Birrell e la connazionale Ashlyn Krueger.

Per Stearns si tratta della terza finale della carriera nel massimo circuito e la prima in assoluto sul cemento dopo le due giocate sulla terra a Bogotà (2023, persa) e Rabat (2024, vinta). Per Townsend, invece, è addirittura la sua prima finale di sempre in singolare in tredici anni sul circuito, con l’americana che intanto ha raggiunto ad Austin anche quella nel tabellone di doppio.

Stearns è riuscita a superare in semifinale l’australiana Birrell in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 dopo due ore e otto minuti di gioco. Nel primo set la testa di serie numero quattro ha recuperato un break di svantaggio, mentre nel secondo è stata l’australiana a rimontare lo svantaggio iniziale. Nel terzo, invece, ci sono stati quattro break nei primi quattro game, ma poi da quel momento Stearns ha dominato, conquistando un posto in finale.

Nell’altra semifinale è andato in scena l’ennesimo derby americano. Townsend ha battuto in due set la connazionale Krueger con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Nel primo set Krueger scappa sul 3-0 con doppio break di vantaggio, ma subisce la rimonta di Townsend, che agguanta la parità nel decimo game e poi vince il tie-break per 8-6 dopo aver annullato anche un set point. Nel secondo si segue l’andamento dei turni di servizio fino al settimo game, quando è arrivato il break, poi successivamente replicato dalla numero 119 del mondo anche nel nono, per il 6-3 che vale la finale.