Jasmine Paolini consolida la posizione nel ranking WTA. C’è un solco da colmare con chi la precede

Un torneo per ritrovare fiducia e rimettersi in moto: è questo l’obiettivo di Jasmine Paolini a Merida. Sul cemento messicano, la toscana era alla ricerca di buone sensazioni dopo le fatiche della primissima parte di stagione. I risultati attesi non sono arrivati e Jasmine ha avuto difficoltà a esprimere al meglio il proprio potenziale, per una serie di ragioni.

La presenza nell’evento messicano rispondeva proprio all’esigenza di riassaporare il gusto del successo, e il raggiungimento delle semifinali rappresenta senza dubbio un segnale positivo. Ora l’obiettivo è spingersi fino in fondo e magari festeggiare un titolo che darebbe slancio sia al morale sia alla classifica.

A proposito di ranking, l’azzurra occupa attualmente la settima posizione mondiale e, alla luce della situazione in graduatoria, può soprattutto consolidare il proprio piazzamento. Il distacco dalla numero 6 del mondo, l’americana Amanda Anisimova, è infatti consistente.

In base ai risultati maturati questa settimana a Merida, Paolini accusa un ritardo di 1.838 punti dalla statunitense. Un divario importante che la giocatrice tricolore potrebbe ridurre conquistando il torneo. In caso di successo, la classe ’96 salirebbe a quota 4.537 punti, accorciando la distanza da Anisimova a 1.533 lunghezze.

RANKING JASMINE PAOLONI

Ranking virtuale semifinale a Merida: 7° posto con 4.132 punti. (-1838 dal 6° posto di Amanda Anisimova)

Ranking virtuale con l’eventuale finale a Merida: 7° posto con 4.232 punti. (-1738 punti dal 6° posto di Amanda Anisimova)

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria a Merida: 7° posto con 4.537 punti (-1533 punti dal 6° posto di Amanda Anisimova)