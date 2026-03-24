Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di finale del torneo ATP 1000 di Miami, prestigioso torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Dopo aver superato Ram e Arneodo al super tie-break ed Etcheverry/Tabilo in due set, gli azzurri saranno attesi da un incrocio decisamente probante contro la terza testa di serie del seeding.

I nostri portacolori sono reduci dalla vittoria di Rotterdam e dalle sconfitte subite in semifinale a Doha e a Dubai, con il chiaro intento di farsi strada in terra americana. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo: sarà il quarto match a partire dalle ore 18.00 sul Butch Buchholz, in precedenza sono previsti i doppi Krawletz/Oberleitner-Nys/Roger-Vasselin, Doubia/Reboul-Arevalo/Pavis, Arends/Smith-Cash/Glasspool.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, quarto di finale del torneo ATP 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI

Mercoledì 25 marzo

Quarto match dalle ore 18.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Asia Muhammad/Erin Routliffe – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 su Butch Bucholz, si giocheranno nell’ordine: Krawletz/Oberleitner-Nys/Roger-Vasselin, Doubia/Reboul-Arevalo/Pavis, Arends/Smith-Cash/Glasspool. Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MUHAMMAD/ROUTLIFFE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201)/Sky Sport Tennis (canale 203)/Sky Sport Plus (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati; supertennis.tv, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.