Tennis
ATP Marrakech 2026, Federico Cinà eliminato all’esordio
Si rivela amaro l’esordio nel Grand Prix Hassan II 2026 di tennis, torneo ATP 250 in corso sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, per l’azzurro Federico Cinà, in tabellone grazie allo slot riservato ai Next Gen: l’italiano cede al francese Alexandre Muller, che si impone con lo score di 6-2 6-3 in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il transalpino agli ottavi ci sarà il vincente tra il ceco Vit Kopriva ed il serbo Hamad Medjedovic, che scenderanno in campo domani.
Nel primo set l’azzurro inizia al meglio, vincendo otto dei primi nove punti giocati e portandosi sul 2-0 grazie al break a zero ottenuto nel secondo game. Il transalpino inizia ad entrare nel match ed i giochi iniziano ad essere lottati: i successivi tre finiscono tutti ai vantaggi e vengono vinti tutti dal francese, che per due volte toglie il servizio all’azzurro, passando a condurre sul 3-2. Inizia una partita diversa e Muller sale in cattedra: il transalpino vince dodici dei successivi quindici punti giocati, operando il break a trenta anche nel settimo game. La chiusura arriva al primo set point sul 6-2 dopo 29 minuti.
Nella seconda frazione i game consecutivi del transalpino diventano otto, con Muller che opera il break a quindici in avvio, confermando poi lo strappo dopo aver annullato tre palle per l’immediato controbreak. Cinà torna a tenere il servizio nel terzo game, ma poi il francese conferma lo strappo a zero e si porta sul 3-1. L’azzurro resta in scia, ma il transalpino conferma il break ancora a zero nel sesto game ed a trenta nell’ottavo. Nel nono gioco l’italiano serve per restare nel match, ma dal 30-30 Muller conquista gli ultimi due punti e chiude i conti sul 6-3 in 42 minuti.
Le statistiche sottolineano la supremazia del francese, che vince 63 punti contro i 44 dell’azzurro, con Cinà penalizzato dai 33 errori gratuiti commessi, contro i soli 10 del transalpino. Muller si mostra molto più cinico dell’italiano e sfrutta 5 delle 6 palle break avute a disposizione, cancellandone invece 3 delle 4 concesse all’azzurro. Cinà viene condannato da un deficitario 20% sulla seconda di servizio, con cui vince solo 5 punti sui 25 giocati, commettendo anche 7 doppi falli.