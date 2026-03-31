Tennis
ATP Houston 2026, McDonald vince il derby con Brooksby. Avanzano Bolt e Tirante
Si apre il primo turno dello U.S. Men’s Clay Court Championship 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 giocato sulla terra battuta di Houston (Stati Uniti): alle prime quattro teste di serie, già ammesse agli ottavi, si aggiungono altri cinque giocatori, usciti vincitori dagli incontri odierni, privi di italiani in campo.
La wild card cinese Zhang Zhizhen lascia appena quattro game al qualificato britannico Jack Pinnington Jones, battuto con lo score di 6-1 6-3, mentre sono soltanto tre i giochi concessi dall’argentino Thiago Agustín Tirante alla wild card statunitense Colton Smith, battuto per 6-0 6-3.
Il derby statunitense premia Mackenzie McDonald, che elimina il numero 8 del seeding, Jenson Brooksby, superato per 6-4 6-2, mentre il qualificato australiano Alex Bolt piega il cinese Wu Yibing con lo score di 7-6 (6) 6-2, infine il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo regola lo statunitense Zachary Svajda per 6-1 6-4.
ATP 250 HOUSTON 2026
Primo turno
Zhang Zhizhen (Cina, WC) b. Jack Pinnington Jones (Gran Bretagna, Q) 6-1 6-3
Thiago Agustín Tirante (Argentina) b. Colton Smith (Stati Uniti, WC) 6-0 6-3
Mackenzie McDonald (Stati Uniti) b. Jenson Brooksby (Stati Uniti, 8) 6-4 6-2
Alex Bolt (Australia, Q) b. Wu Yibing (Cina) 7-6 (6) 6-2
Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) b. Zachary Svajda (Stati Uniti) 6-1 6-4