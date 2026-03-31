Sorteggio ATP Montecarlo 2026, i possibili avversari di Sinner turno per turno: le mine vaganti da evitare

Jannik Sinner si è reso protagonista di un mese da urlo, riuscendo a vincere il Masters 1000 di Indian Wells e il Masters 1000 di Miami senza perdere nemmeno un set nel corso dei due tornei disputati sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino ha firmato il sempre prestigioso Sunshine Double (impresa riuscita per l’ultima volta a Roger Federer nel 2017) e ha accorciato le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz, con la chiara occasione di tornare numero 1 del mondo già al termine del Masters 1000 di Montecarlo.

Il torneo sulla terra rossa del Principato andrà in scena dal 5 al 12 aprile, dunque si snoderà su una sola settimana e non beneficerà dei dodici giorni di gioco che ormai contraddistinguono gli altri eventi di questo livello. Quali potrebbero essere gli avversari di Jannik Sinner nella località in cui ha la residenza? Scopriamo le varie opzioni in vista del sorteggio, che si svolgerà venerdì 3 aprile (ore 17.00) e che determinerà i vari abbinamenti per la kermesse che inizierà il giorno di Pasqua.

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 del tabellone, dunque riceverà un bye ed esordirà direttamente al secondo turno contro una non testa di serie (i migliori sedici iscritti): tra le insidie più temibili figurano l’argentino Francisco Cerundolo, lo statunitense Tommy Paul, il padrone di casa Valentin Vacherot, il ceco Jakub Mensik, il brasiliano Joao Fonseca, il bulgaro Grigor Dimitrov, il francese Arthur Fils e anche Matteo Berrettini (wild-card).

Agli ottavi di finale, invece, potrebbe incrociare una delle teste di serie dalla 13 alla 16: il russo Andrey Rublev, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, lo statunitense Frances Tiafoe e Luciano Darderi. Ai quarti di finale, invece, l’asticella dovrebbe alzarsi perché potrebbero trovarsi di fronte una testa di sera tra la quinta e l’ottava posizione: l’australiano Alex de Minaur, il canadese Felix Auger-Aliassime, il russo Daniil Medvedev e il kazako Alexander Bublik.

In semifinale potrebbe materializzarsi la terza sfida di fila contro il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) oppure potremmo assistere a un derby contro Lorenzo Musetti (numero 4 del seeding), mentre per un eventuale testa a testa con Carlos Alcaraz bisognerebbe aspettare la finale, che potrebbe essere decisiva anche per lo status di numero 1 al mondo.

POSSIBILI AVVERSARI SINNER ATP MONTECARLO

Primo turno: bye

Secondo turno: giocatori non inseriti tra le teste di serie. Tra i più temibili: l’argentino Francisco Cerundolo, lo statunitense Tommy Paul, il padrone di casa Valentin Vacherot, il ceco Jakub Mensik, il brasiliano Joao Fonseca, il bulgaro Grigor Dimitrov, il francese Arthur Fils e anche Matteo Berrettini.

Terzo turno: una testa di serie tra la 13 e la 16 (Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe e Luciano Darderi).

Quarti di finale: una testa di serie tra la 5 e la 8 (Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alexander Bublik).

Semifinali: una testa di serie tra la 3 e la 4 (Alexander Zverev, Lorenzo Musetti).

Finale: la testa di serie numero 1 (Carlos Alcaraz).