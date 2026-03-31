Sinner e Alcaraz possono finire a pari punti nel ranking ATP! Gli scenari e chi sarebbe numero 1 del mondo

Jannik Sinner ha la concreta possibilità di tornare numero 1 del mondo, dopo aver abbandonato lo scettro lo scorso 10 novembre nelle mani dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse altoatesino si trova infatti a 1.190 punti di distacco dal grande rivale e può operare il sorpasso in occasione del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena dal 5 al 12 aprile sulla terra rossa del Principato: l’azzurro non avrà cambiali da onorare, mentre l’iberico dovrà difendere i 1000 punti conseguiti grazie al trionfo di dodici mesi fa.

Le combinazioni disponibili sono quattro: Sinner vince il torneo; Sinner perde la finale e Alcaraz si ferma in semifinale o prima; Sinner viene battuto in semifinale e Alcaraz viene sconfitto ai quarti o prima; Sinner non va oltre i quarti di finale e Alcaraz saluta la Riviera all’esordio. Tra questi scenari ce n’è uno che proietterebbe i due contendenti a pari punti nel ranking ATP: se l’azzurro dovesse perdere ai quarti di finale e Alcaraz incontrasse la sconfitta al primo match, allora entrambi sarebbero a quota 13.600 punti.

Chi sarebbe numero 1 del mondo in questo caso? Ecco cosa recita il regolamento ATP, Regola 9.03, Comma E, Subcomma 1: “Quando due giocatori hanno lo stesso numero totale di punti, la parità verrà risolta assegnando la posizione più elevata al giocatore con il maggior numero di punti conquistati negli Slam, nei Masters 1000 Mandatory (quindi escluso Montecarlo, n.d.r.) e nelle ATP Finals”. Servirebbe dunque fare questo calcolo per capire chi svetterebbe in testa alla graduatoria.

Per Sinner: 650 a Roma, 1.300 al Roland Garros, 2.000 a Wimbledon, 650 a Cincinnati, 1.300 agli US Open, 50 a Shanghai, 1.000 a Parigi, 1.500 alle ATP Finals, 800 agli Australian Open, 1.000 a Indian Wells, 1.000 a Miami. Per Alcaraz: 1.000 a Roma, 2.000 al Roland Garros, 1.300 a Wimbledon, 1.000 a Cincinnati, 2.000 agli US Open, 10 a Parigi, 1.000 alle ATP Finals, 2.000 agli Australian Open, 400 a Indian Wells, 50 a Miami. Totale: Sinner 11.250, Alcaraz 10.310. Sinner sarebbe dunque numero 1 del mondo!