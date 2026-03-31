Sorteggio ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, teste di serie

Venerdì 3 aprile (ore 17.00) è previsto il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo. La stagione sulla terra rossa apre i battenti col celebre evento nel Country Club del Principato. Grande curiosità su quanto accadrà sul mattone tritato monegasco. Il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, sarà al via per difendere il titolo dell’anno scorso e nello stesso tempo difendersi dagli attacchi di Jannik Sinner al suo primato.

Il pusterese è reduce dal successo nel Sunshine Double e accorciato decisamente le distanze in classifica mondiale dall’iberico. Il torneo a Monaco, quindi, potrebbe rivelarsi determinante per il sorpasso di Jannik, qualora riuscisse a completare il percorso nella maniera migliore. Da capire però quale sarà l’adattamento alla nuova superficie, visto che il tempo a disposizione dell’altoatesino sarà limitato.

Un tabellone in cui ci sono altri italiani tra le teste di serie, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il toscano, finalista nel 2025, arriva questo appuntamento tra tante incognite e dovendo fare i conti con una scadenza importante nel ranking. Ritiratosi a Miami per un problemino al braccio, Musetti spera di esprimere il proprio miglior tennis per dare un seguito a quanto di buono fatto l’anno scorso.

Il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo, previsto venerdì 3 aprile (ore 17.00), non godrà della copertura televisiva e, probabilmente, sarà trasmesso in streaming dal canale Youtube del torneo. Da definire questa trasmissione.

TESTE DI SERIE

1. Carlos Alcaraz

2. Jannik Sinner

3. Alexander Zverev

4. Lorenzo Musetti

5. Alex de Minaur

6. Felix Auger-Aliassime

7. Daniil Medvedev

8. Alexander Bublik

9. Casper Ruud

10. Flavio Cobolli

11. Jiri Lehecka

12. Karen Khachanov

13. Andrey Rublev

14. Alejandro Davidovich Fokina

15. Frances Tiafoe

16. Luciano Darderi

SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2026

Venerdì 3 aprile

Ore 17.00 Sorteggio ATP Montecarlo 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: da stabilire se ci sarà la copertura sul canale Youtube dell’evento.