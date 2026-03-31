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Sorteggio ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, teste di serie
Venerdì 3 aprile (ore 17.00) è previsto il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo. La stagione sulla terra rossa apre i battenti col celebre evento nel Country Club del Principato. Grande curiosità su quanto accadrà sul mattone tritato monegasco. Il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, sarà al via per difendere il titolo dell’anno scorso e nello stesso tempo difendersi dagli attacchi di Jannik Sinner al suo primato.
Il pusterese è reduce dal successo nel Sunshine Double e accorciato decisamente le distanze in classifica mondiale dall’iberico. Il torneo a Monaco, quindi, potrebbe rivelarsi determinante per il sorpasso di Jannik, qualora riuscisse a completare il percorso nella maniera migliore. Da capire però quale sarà l’adattamento alla nuova superficie, visto che il tempo a disposizione dell’altoatesino sarà limitato.
Un tabellone in cui ci sono altri italiani tra le teste di serie, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il toscano, finalista nel 2025, arriva questo appuntamento tra tante incognite e dovendo fare i conti con una scadenza importante nel ranking. Ritiratosi a Miami per un problemino al braccio, Musetti spera di esprimere il proprio miglior tennis per dare un seguito a quanto di buono fatto l’anno scorso.
Il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo, previsto venerdì 3 aprile (ore 17.00), non godrà della copertura televisiva e, probabilmente, sarà trasmesso in streaming dal canale Youtube del torneo. Da definire questa trasmissione.
TESTE DI SERIE
1. Carlos Alcaraz
2. Jannik Sinner
3. Alexander Zverev
4. Lorenzo Musetti
5. Alex de Minaur
6. Felix Auger-Aliassime
7. Daniil Medvedev
8. Alexander Bublik
9. Casper Ruud
10. Flavio Cobolli
11. Jiri Lehecka
12. Karen Khachanov
13. Andrey Rublev
14. Alejandro Davidovich Fokina
15. Frances Tiafoe
16. Luciano Darderi
SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2026
Venerdì 3 aprile
Ore 17.00 Sorteggio ATP Montecarlo 2026
PROGRAMMA SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: da stabilire se ci sarà la copertura sul canale Youtube dell’evento.