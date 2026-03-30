ATP Marrakech 2026, Hanfmann vince all’esordio. Giornata storica per il Marocco

Si è alzato il sipario sul tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech. Una prima giornata che i tifosi di casa difficilmente dimenticheranno. Otto anni fa era arrivata l’ultima vittoria di un tennista marocchino nel circuito maggiore, oggi nel giro di poche ore ne sono arrivate addirittura due. Incredibile il successo di Karim Benanni, 18enne e numero 731 della classifica mondiale, che ha superato il decisamente più quotato francese Quentin Halys (n°90). Una vittoria arrivata in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

Una giornata storica, perchè, in precedenza il digiuno del Marocco a livello ATP era stato interrotto Taha Baadi, che nel ranking mondiale occupa la posizione numero 587. Baadi si è imposto sull’australiano Aleksandar Vukic (n°84), anche lui in tre set per 6-2 3-6 6-1 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco.

Se Baadi affronterà il francese Corentin Moutet, terza testa di serie, invece per Benanni ci sarà la sfida al secondo turno con il tedesco Yannick Hanfmann. Il numero otto del seeding ha battuto nell’ultima sfida di giornata l’olandese Jesper De Jong in due set per 7-6 6-4 in un’ora e quarantuno minuti di gioco.

Domani sarà una grande giornata per il tennis italiano. Infatti scenderanno in campo ben tre azzurri. Federico Cinà se la vedrà con il francese Alexandre Muller, poi successivamente toccherà a Mattia Bellucci contro Reda Benanni ed infine toccherà a Matteo Berrettini contro il peruviano Ignacio Buse, settima testa di serie.