ATP Indian Wells 2026, Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw!

Francesco Maestrelli stacca il pass per il tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells: l’azzurro, numero 13 del seeding cadetto, nell’ultimo turno delle qualificazioni supera il numero 3, l’argentino Thiago Agustin Tirante, con lo score di 7-6 (5) 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario nel primo turno del main draw.

Nel primo set l’azzurro si cava d’impaccio da una situazione davvero complicata dopo essere costretto ad inseguire dal break subito nel quinto game, quando si fa trascinare ai vantaggi e poi cede il servizio. L’argentino conferma il break a zero sia nel sesto che nell’ottavo gioco, poi nel nono Maestrelli deve risalire dal 15-40, annullando due set point consecutivi ed un terzo ai vantaggi: l’azzurro si salva, va sul 4-5, e poi nel decimo trova il controbreak a trenta che vale il 5-5. Si va al tiebreak ed è ancora Tirante il primo ad allungare, portandosi sul 3-1 e poi scappando sul 5-2, ma l’italiano risale ancora una volta la china, infila cinque punti consecutivi ed incamera la frazione sul 7-5 dopo 59′.

Nella seconda partita, invece, l’andamento è più lineare ed a risultare decisivo è il break a zero ottenuto da Maestrelli nel terzo game: dallo 0-1 l’azzurro, infatti, piazza un parziale di 12 punti a 3 che spacca il set e lo proietta sul 3-1. Nel sesto game l’unico sussulto per l’italiano, che si ritrova sotto 0-30 al servizio: da quel momento Maestrelli vince 12 dei successivi 13 punti giocati alla battuta e si qualifica per il main draw sul 6-4 dopo 38 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, che vince 66 punti contro i 63 dell’avversario, ma riesce a conquistare praticamente tutti quelli più importanti, sfruttando entrambe le palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 4 concesse all’avversario. Maestrelli mette a segno il doppio dei vincenti, 24-12, ma concede anche più gratuiti, 32-21.