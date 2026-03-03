ATP Indian Wells 2026: il sorteggio di tutti gli italiani. A chi è andata meglio o peggio

Il sorteggio effettuato nelle scorse ore ha stabilito il percorso dell’edizione 2026 del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. La folta pattuglia di giocatori italiani presenti al prestigioso evento conosce le difficoltà da affrontare e proverà a superarle nel tentativo di percorrere più strada possibile.

Lorenzo Musetti, al rientro dopo l’infortunio che l’ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open, usufruisce del bye al primo turno ed entra in gioco contro il vincente della sfida tra l’ungherese Marton Fucsovics e un qualificato. Il percorso del toscano propone Fils come potenziale terzo turno, Auger-Aliassime negli ottavi e Zverev potenziale avversario dei quarti di finale.

L’inizio non è semplice per Flavio Cobolli che parte dal secondo turno con il vincente di Altmaier-Kecmanovic, quest’ultimo avversario ad Acapulco, per poi trovare Tiafoe, sconfitto nella finale di domenica scorsa, in sedicesimi e affrontare l’esame Alexander Zverev negli ottavi di finale.

Luciano Darderi, reduce dal trionfo ottenuto a Santiago del Cile, sfida al secondo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni, mentre nei sedicesimi l’avversario più probabile sembra essere il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10. La fortuna non è stata certamente amica di Matteo Berrettini. Il tennista romano debutta contro l’esperto francese Mannarino e, in caso di successo, affronterebbe al secondo turno Alexander Zverev.

Mattia Bellucci, reduce dai quarti di finale in Messico, cerca continuità di risultati. Il suo compito non sarà però facile perché al primo turno incrocia l’ostico canadese Gabriel Diallo. In caso di risultato positivo il lombardo affronterebbe il russo Andrey Rublev. Parte alta del tabellone per Matteo Arnaldi che debutta contro un qualificato e andrebbe poi a sfidare il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 27.