Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per Alcaraz

Archiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande snodo della stagione nordamericana: il Sunshine Double. L’apertura è affidata al Masters 1000 di Indian Wells, al via con il tabellone principale da mercoledì 4 marzo, torneo che per collocazione e condizioni di gioco offre spesso indicazioni preziose sugli equilibri della primavera.

Dopo l’assenza forzata dello scorso anno, Jannik Sinner ritrova il cemento californiano che lo aveva visto semifinalista nel 2023 e nel 2024, fermato in entrambe le occasioni da Carlos Alcaraz. I due guidano il seeding e si presentano come i principali candidati al titolo conquistato nel 2025 da Jack Draper, vincitore in finale su Holger Rune.

Il sorteggio che si è tenuto nella nottata italiana ha riservato un cammino con qualche insidia per l’altoatesino. Per Sinner l’esordio è fissato al secondo turno contro il vincente tra un qualificato e James Duckworth, già incrociato agli Australian Open di quest’anno. Il primo vero crocevia è previsto al terzo round, dove potrebbe emergere uno tra Tomás Martín Etcheverry (testa di serie n. 29), Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov, con questi ultimi protagonisti di uno degli incroci di primo turno più intriganti.

Negli ottavi la proiezione indica uno tra il russo Karen Khachanov, l’americano Tommy Paul e il brasiliano Joao Fonseca, mentre nei quarti i possibili avversari sono lo statunitense Ben Shelton, il ceco Jakub Mensik e l’altro americano Learner Tien. Visti i recenti risultati, l’incrocio con Mensik potrebbe far venire i brividi. In semifinale, il tedesco Alexander Zverev è il più probabile, anche se sarebbe bello vedere Lorenzo Musetti.

Il toscano, al rientro dopo l’infortunio rimediato nei quarti degli Australian Open contro Novak Djokovic, è complicato. Musetti inizierà dal secondo turno col vincente della sfida tra l’ungherese Marton Fucsovics e un qualificato e potrebbe giocare il terzo contro il francese Arthur Fils, finalista a Doha. Agli ottavi l’alternativa è tra Félix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, prima di un potenziale quarto contro Sascha (Zverev). Nello stesso spicchio è presente anche Mattia Bellucci, che, superato Gabriel Diallo all’esordio, troverebbe subito Rublev.

Più defilato ma non privo di ambizioni Flavio Cobolli, che potrebbe ritrovare Frances Tiafoe al terzo turno, in una rivincita della recente finale di Acapulco, con Zverev possibile avversario negli ottavi. Il romano giocherà contro il vincente del match tra il tedesco Daniel Altmaier e il serbo Miomir Kecmanovic, anch’egli battuto in Messico da Flavio in una partita molto lottata.

Rimanendo in tema “Roma”, Matteo Berrettini affronterà all’esordio il francese Adrian Mannarino e, in caso di vittoria, giocherebbe contro Zverev, mentre Luciano Darderi, in qualità di testa di serie n.20, inizierà dal secondo turno contro un qualificato e nel terzo potrebbe affrontare il n.10 del seeding, Alexander Bublik. Matteo Arnaldi giocherà contro un altro tennista proveniente dalle qualificazioni e in caso di affermazione giocherebbe contro il britannico Cameron Norrie.

Tutto facile per Alcaraz, almeno sulla carta. Inizio al 2° turno col vincente tra il francese Terence Atmane e il bulgaro Grigor Dimitrov, ed entrambi non stanno incantando in questo 2026, per poi avere un’autostrada in semifinale prima di affrontare eventualmente Djokovic, considerando il francese Arthur Rinderknech al 3° turno, il norvegese Casper Ruud o il monegasco Valentin Vacherot negli ottavi e uno tra l’australiano Alex de Minaur e il kazako Bublik nei quarti.

In semifinale il possibile snodo è rappresentato dal serbo, come detto, chiamato però a superare un percorso tutt’altro che agevole: sul suo cammino gravitano infatti il campione in carica Draper (possibile ottavo) e Taylor Fritz (possibile quarto). Nole giocherà il suo primo incontro col vincente tra il polacco Kamil Majchrzak e il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

TABELLONE ATP INDIAN WELLS 2026

PARTE ALTA

(1) Carlos Alcaraz — Bye

Terence Atmane vs Grigor Dimitrov

Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp

(26) Arthur Rinderknech — Bye

(24) Valentin Vacherot — Bye

Nuno Borges vs Emilio Nava

Alexander Shevchenko vs Qualifier

(13) Casper Ruud — Bye

(10) Alexander Bublik — Bye

Michael Zheng [WC] vs Arthur Cazaux

Qualifier vs Qualifier

(20) Luciano Darderi — Bye

(27) Cameron Norrie — Bye

Matteo Arnaldi vs Qualifier

Sebastian Korda vs Francisco Comesana

(6) Alex de Minaur — Bye

(3) Novak Djokovic — Bye

Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard

Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic

(31) Corentin Moutet — Bye

(19) Francisco Cerundolo — Bye

Valentin Royer vs Qualifier

Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut

(14) Jack Draper — Bye

(11) Daniil Medvedev — Bye

Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar [WC]

Qualifier vs Sebastian Baez

(22) Jiri Lehecka — Bye

(32) Ugo Humbert — Bye

Qualifier vs Alex Michelsen

Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur

(7) Taylor Fritz — Bye

PARTE BASSA

(5) Lorenzo Musetti — Bye

Marton Fucsovics vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(30) Arthur Fils — Bye

(17) Andrey Rublev — Bye

Mattia Bellucci vs Gabriel Diallo

Gael Monfils [WC] vs Qualifier

(9) Felix Auger-Aliassime — Bye

(15) Flavio Cobolli — Bye

Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic

Jenson Brooksby vs Alexei Popyrin

(21) Frances Tiafoe — Bye

(28) Brandon Nakashima — Bye

Camilo Ugo Carabelli vs Martin Damm [WC]

Matteo Berrettini vs Adrian Mannarino

(4) Alexander Zverev — Bye

(8) Ben Shelton — Bye

Reilly Opelka vs Ethan Quinn

Quentin Halys vs Adam Walton

(25) Learner Tien — Bye

(18) Alejandro Davidovich Fokina — Bye

Zachary Svajda [WC] vs Marin Cilic

Mariano Navone vs Marcos Giron

(12) Jakub Mensik — Bye

(16) Karen Khachanov — Bye

Joao Fonseca vs Raphael Collignon

Zizou Bergs vs Jan-Lennard Struff

(23) Tommy Paul — Bye

(29) Tomas Martin Etcheverry — Bye

Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov

Qualifier vs James Duckworth

(2) Jannik Sinner — Bye

OTTAVI DI FINALE TEORICI

[1] C. Alcaraz – [13] C. Ruud

[10] A. Bublik – [6] A. de Minaur

[3] N. Djokovic – [14] J. Draper

[11] A. Medvedev – [7] T. Fritz

[5] L. Musetti – [9] F. Auger-Aliassime

[15] F. Cobolli – [4] A. Zverev

[8] B. Shelton – [12] J. Mensik

[16] K. Khachanov – [2] J. Sinner

PRIMI TURNI ITALIANI

[2] Jannik Sinner bye (al 2° turno contro Duckworth o un qualificato)

[5] Lorenzo Musetti bye (al 2° turno contro Fucsovics o un qualificato)

[15] Flavio Cobolli bye (al 2° turno con Altmaier o Kecmanovic)

[20] Luciano Darderi bye (al 2° turno con un qualificato)

Berrettini vs Mannarino (Fra)

Bellucci vs Diallo (Can)

Arnaldi vs Qualificato